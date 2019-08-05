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Как правильно мыть арбуз?

05 августа 2019 12:19
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Какие правила необходимо соблюдать перед тем, как есть арбуз, рассказали в программе Утро. Студия хорошего настроения».

Анна Новикова, врач-гигиенист отделения гигиены питания ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:
После покупки арбуз следует помыть под проточной теплой водой и с мылом, рекомендуется также обдать кипятком.

На что следует обратить внимание, когда разрезали арбуз? Какие признаки на разрезе будут указывать на то, что этот арбуз нельзя есть?

Анна Новикова:
Самое главное – это запах и привкус. Если обнаружится неприятный запах и привкус, лучше его не употреблять.

Как правильно мыть арбуз?-1

Бытует мнение, что белые прожилки, которые попадаются в розовой мякоти это признак огромного количества нитратов и каких-то там еще непонятных веществ. Это все миф?

Анна Новикова:
Только лабораторно нитраты мы можем определить.

# Здоровое питание # Здоровье # Анна Новикова # Фотофакт # Здоровое питание

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