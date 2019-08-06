Нужно ли есть суп с хлебом?

Как вы относитесь к вегетарианской кухне?

Марта Марудова, диетолог:

К вегетарианской еде отношусь хорошо с маленькими нюансами. Есть группы населения, кому она показана не очень хорошо, например, маленьким детям. Когда растет организм, то белковая пища нужна обязательно. Есть категории, например, пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями.

Если мы говорим о молодом здоровом человеке, насколько ему показана вегетарианская кухня, может ли он вводить ее в рацион на постоянной основе или ее нужно чем-то разбавлять?

Марта Марудова:

Вегетарианские блюда можно разбавлять хоть каждый день, они полезны, вкусны и низкокалорийны. При этом мы понимаем, что белковая составляющая обязательно должна быть. Для взрослого и здорового человека белок может быть как растительным, так и животным. Поэтому вегетарианство в виде отдельных блюд, например, супов или каких-то смузи – замечательно!