Прямой эфир

Нужно ли есть суп с хлебом?

06 августа 2019 07:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как вы относитесь к вегетарианской кухне?

Марта Марудова, диетолог:
К вегетарианской еде отношусь хорошо с маленькими нюансами. Есть группы населения, кому она показана не очень хорошо, например, маленьким детям. Когда растет организм, то белковая пища нужна обязательно. Есть категории, например, пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями.

Если мы говорим о молодом здоровом человеке, насколько ему показана вегетарианская кухня, может ли он вводить ее в рацион на постоянной основе или ее нужно чем-то разбавлять?

Марта Марудова:
Вегетарианские блюда можно разбавлять хоть каждый день, они полезны, вкусны и низкокалорийны. При этом мы понимаем, что белковая составляющая обязательно должна быть. Для взрослого и здорового человека белок может быть как растительным, так и животным. Поэтому вегетарианство в виде отдельных блюд, например, супов или каких-то смузи замечательно!

Нужно ли есть суп с хлебом?-1

Чем полезны вегетарианские супы?

Марта Марудова:
Вегетарианские супы прекрасны и замечательны тем, что они в своем составе имеют полезные и растительные продукты. И съев даже большую порцию такого супа, мы получим маленький калораж, огромное насыщение, пользу и удовольствие.

В нашей культуре заложено, что суп нужно есть с хлебом. С точки зрения диетологии хлеб уместен? Если да, то какой?

Марта Марудова:
Конечно, если мы будем есть кашу с хлебом, в обед суп с хлебом и вечером мясо с овощами и хлебом, то это будет перебор. Но если к супу мы подадим полезный хлеб, например, из цельнозерновой муки или с какой-то нутовой, рисовой муки или с полезными отрубями, клетчаткой, то, конечно, почему бы и нет, и можно его есть без вреда для фигуры в умеренных дозировках.

Нужно ли есть суп с хлебом?-4

# Здоровое питание # Здоровье # Марта Марудова # Фотофакт # Здоровое питание

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске начался марафон женского здоровья. Почему в нём стоит принять участие
05 августа 2019 19:34

В Минске начался марафон женского здоровья. Почему в нём стоит принять участие

Как правильно мыть арбуз?
05 августа 2019 12:19

Как правильно мыть арбуз?

Сколько можно съесть арбуза и дыни без вреда для здоровья?
05 августа 2019 12:19

Сколько можно съесть арбуза и дыни без вреда для здоровья?