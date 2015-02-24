Заболевания сердца: самолечение может привести человека к смерти

Мы часто говорили о проблемах кровообращения. Это одни из самых распространенных заболеваний. К сожалению, умирают от этих болезней чаще всего. Конечно, эти состояния лечат, главным образом, врачи-терапевты. Но есть еще специалисты — врачи-кардиологи, которые лечат самые тяжелые состояния, связанные с этой проблемой. О работе врачей-кардиологов рассказали в программе «Здравствуйте, доктор!» на СТВ.

С вашей точки зрения врачи-кардиологи сегодня одни из самых востребованных специалистов?

Елена Григоренко, доцент кафедры внутренних болезней БГМУ, главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, кандидат медицинских наук:

Кардиологи всегда будут востребованными врачами, потому что болезни системы кровообращения — бич нашего столетия. Вряд ли эта ситуация изменится в ближайшее время, по крайней мере, на нашем веку. Мы искренне надеемся, что всеобщими усилиями мы не усугубим заболеваемость и смертность этих болезней. Мы поможем нашим коллегам, врачам смежных специальностей, терапевтам бороться с этими болезнями и правильно действовать в каких-то конкретных сложных обстоятельствах в интересах пациента и в интересах общего дела.

Большинство пациентов кардиолога — мужчины выше средних лет. Впрочем, врачи отмечают негативную тенденцию.

Анжелика Михалкевич, врач-кардиолог Городского кардиологического центра:

Инфаркты встречаются даже у 30-летних мужчин.

Симптомы, которые приводят человека к кардиологу

Анжелика Михалкевич:

Как правило, наши пациенты приходят к нам с жалобами на боли в сердце. Их это очень часто пугает.

Но есть и другая категория пациентов. Люди, которые, страдая высоким артериальным давлением, никак этого не ощущают.

Анжелика Михалкевич:

Высокое артериальное давление является фактором риска развития опасных катастроф: инсульт, инфаркт. Даже когда пациент его не чувствует.

Артериальная гипертензия, которую еще называют «молчаливым убийцей», иногда, впрочем, выдает себя резким скачком давления, то есть гипертоническим кризом.

Кардиологи не рекомендуют заниматься самолечением.

Анжелика Михалкевич:

Любое средство для снятия криза очень опасно, потому что давление может упасть очень быстро, а снижать давление очень быстро нельзя — это риск развития разных катастроф.

Другая ситуация, когда человек гипертоник с высоким давлением, что называется, со стажем, с хронической ишемической болезнью сердца. Возникают повышение давления и боли в сердце, то есть он обучен, как снимать давление — они принимают препараты для первой помощи.

Если сохраняются высокое давление, давящие боли в сердце, то тогда обязателен вызов скорой помощи.

Какими конкретно проблемами чаще всего занимается врач-кардиолог?

Елена Григоренко:

Если говорить о перечне пациентов, которыми занимается врач-кардиолог, безусловно, основную когорту этих пациентов составляют лица, имеющие ишемическую болезнь сердца.

Другой проблемой, которой занимаются активно специалисты в области кардиологии, являются аритмии. Наверное, на третьем месте я бы выделила пациентов, которые имеют пороки сердца. Так как ведение пациентов, имеющих тяжелый порок до момента выполнения кардиологического вмешательства, наблюдение за пациентом, у которого есть сложные нарушения ритма и проводимости, оно требует тщательности, высокого уровня знаний, внимательного отношения к этому пациенту, более частой коррекции проводимого лечения.

Даже самого тщательного осмотра и подробного опроса недостаточно для того, чтобы точно поставить диагноз пациенту.

Анжелика Михалкевич:

Обязательно электрокардиограмма, анализы.

В диагностический алгоритм входит и ультразвуковое исследование брюшной полости, и узи почек, при необходимости — другие инструментальные исследования.

Анжелика Михалкевич:

Это узи сердца, если есть нарушения ритма, это уже ставится суточное мониторирование электрокардиограммы. Если есть проблемы для верификации артериальной гипертензии, проводится суточное мониторирование артериального давления (СМАД) и нагрузочные тест-пробы.

Елена Пучко, врач отделения функциональной диагностики 2-й городской клинической больницы:

Какую информацию нам дает ЭКГ? Во-первых, доктор может судить о ритме сердца о возможных нарушениях проводимости, может судить о различных изменениях в миокарде, размерах сердца, о сосудистых катастрофах, которые в сердце произошли или могут произойти.

Чтобы уточнить диагноз пациента, иногда приходится прибегать и к более сложным инвазивным диагностическим методам.

Анжелика Михалкевич:

Мы стараемся направлять на проведение коронароангиографии, которая выявляет поражения сосудов сердца.

Коронароангиография — это инвазивный метод, когда под местной анестезией проводится через бедренную артерию проводничок в сердце.

В основе лечения большинства кардиологических пациентов лежит консервативная терапия.

Анжелика Михалкевич:

Если есть избыточная масса тела, то мы рекомендуем снижать, отказ от вредных привычек, пересмотр по питанию.

Достигнутые путем здорового образа жизни успехи, как правило, закрепляются медикаментозной поддержкой.

Чтобы кардиологические препараты работали эффективно, их нужно принимать непрерывно.

Елена Григоренко:

Замечательный кардиолог Николай Амосов написал очень много книг. И в одной из них он сказал о том, что болезнь человека определяется двумя его качествами: ленью и жадностью. Иногда к болезни приводит неразумение. Врач способен кардинально повлиять на третий компонент (неразумение) и объяснить пациенту, что на 50% состояние его здоровья зависит от него, что врач в этой ситуации не должен быть заложником тех обстоятельств, когда он отвечает перед пациентом и перед обществом за здоровье конкретного человека и за здоровье всего населения в целом.