Всё развивалось как в кино. Как белорусские хирурги и женевский профессор спасли полугодовалую девочку

Новости Беларуси. Белорусские врачи провели уникальную операцию полугодовалой девочке, которая поступила в РНПЦ детской хирургии со сложным диагнозом «аномалия Эбштейна», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские врачи провели уникальную операцию полугодовалой девочке, которая поступила в РНПЦ детской хирургии со сложным диагнозом «аномалия Эбштейна», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это редкий порок сердца. До этого наши врачи сталкивались с таким только в теории. Но и на практике все получилось! Кстати, провести эту сложнейшую медицинскую процедуру белорусам помог знаменитый кардиохирург профессор Афксендиос Калангос. Как чувствует себя маленькая пациентка?
В РНПЦ детской хирургии ее навестила съемочная группа Ольги Коршун.
Еще вчера жизнь этой девочки буквально была под вопросом, а сегодня ее будущее не вызывает сомнений. Сутки после сложнейшей операции на сердце, а шестимесячная Дориана уже самостоятельно дышит. Кажется, все самое страшное позади, но мамино сердце до сих пор делает лишний удар при входе в реанимацию.
Анна Адамович, мама пациентки РНПЦ детской хирургии:
Тяжело любому человеку пережить такую болезнь, горе. Но детки сильные. Спасибо тем, кто это все делает.
Аномалия Эбштейна – редчайшая патология. Девочку наблюдали врачи в Витебске, но состояние резко ухудшилось. Требовалась срочная операция. А дальше все развивалось как в кино. Так совпало, что в это время в РНПЦ детской хирургии, куда экстренно доставили пациентку, проводил мастер-класс известнейший врач профессор Калангос. Это точно не входило в его планы, но буквально за несколько часов до вылета совместно с нашими врачами он прооперировал Дориану. Такую операцию в РНПЦ провели впервые.
Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:
Появился малыш в Витебске, состояние которого начало ухудшаться. Мы дали команду на срочный перевод его к нам в центр, и уже в воскресенье утром, в семь утра, начали операцию и смогли спасти этого ребенка.
Врачи провели пластику трехстворчатого клапана. Из-за патологии он был смещен и работал неправильно. Хирургам удалось поставить его на место. Просто высший пилотаж в медицине! Кстати, профессор Калангос в мае вернется в Минск, чтобы закрепить результат.
Ольга Коршун, корреспондент:
Эти операции не только для белорусской, для мировой медицины просто космос. А наши хирурги продолжают осваивать уникальные технологии. Буквально за пару дней они провели четыре операции Росса – это вмешательство считается одним из сложнейших в детской кардиохирургии.
Знакомьтесь, еще одна уникальная пациентка. Ане два с половиной года. Она стойко выдержала сложнейшую операцию Росса (замену аортального клапана). Девочке на несколько часов даже останавливали сердце. Но сейчас с ним все в порядке, оно работает и будет работать как часы.
Екатерина Раевская, мама пациентки РНПЦ детской хирургии:
Все прошло успешно. И, наверное, на лет 10, может, даже 15 мы сможем вообще забыть про врачей.
Операцию Росса под наблюдением профессора Калангоса провели четырем пациентам. Двое уже переведены в стационар. Такие процедуры – золотое сечение в кардиохирургии. Их успешно освоили и наши врачи.
Афксендиос Калангос, кардиохирург, профессор Женевского университета:
В Европе и США всего несколько специальных центров, которые делают операции такой сложности. Я очень рад, что мы с доктором Дроздовским начинаем программу по выполнению операций Росса в Беларуси.
Юрий Линник, заведующий отделом детской кардиохирургии РНПЦ детской хирургии:
Особенность у детей заключается в том, что сердце очень маленькое. Правильно провести все этапы операции достаточно сложно. Для этого требуются, безусловно, определенные технические навыки и слаженная командная работа.
Наши врачи с уверенностью заявляют, что их уникальные пациенты вскоре станут вполне обычными людьми, а редкие диагнозы останутся в прошлом. Это ли не главная цель медицины?