Белорусские врачи провели 4 сложнейшие операции под руководством одного из лучших кардиохирургов мира

Новости Беларуси. Четыре сложнейшие операции Росса на сердце провели белорусские детские кардиохирурги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вмешательства прошли под руководством одного из известнейших и опытных кардиохирургов мира, профессора Афксендиоса Калангоса.

Первую подобную операцию наши специалисты провели 10 лет назад у 11-месячного ребенка. Вторую в срочном режиме – в июне прошлого года. В этот раз в руки кардиохирургов попали четыре ребенка с самыми сложными патологиями аортального клапана. Один случай оказался и вовсе уникальным. По словам профессора, анатомия, с которой столкнулись врачи, встречается крайне редко.

Операции состояли из нескольких частей, врачам приходилось останавливать сердце каждого малыша. Всего в таких вмешательствах принимает участие команда из 15 специалистов.

Афксендиос Калангос, кардиохирург, профессор Женевского университета:

В Европе и США всего несколько специальных центров, которые делают операции такой сложности. Я очень рад, что мы с доктором Дроздовским начинаем операцию по выполнению опреации Росса в Беларуси.