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Белорусские врачи провели 4 сложнейшие операции под руководством одного из лучших кардиохирургов мира

10 февраля 2020 07:19
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Новости Беларуси. Четыре сложнейшие операции Росса на сердце провели белорусские детские кардиохирурги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусские врачи провели 4 сложнейшие операции под руководством одного из лучших кардиохирургов мира-1

Вмешательства прошли под руководством одного из известнейших и опытных кардиохирургов мира, профессора Афксендиоса Калангоса. 

Белорусские врачи провели 4 сложнейшие операции под руководством одного из лучших кардиохирургов мира-4

Первую подобную операцию наши специалисты провели 10 лет назад у 11-месячного ребенка. Вторую в срочном режиме – в июне прошлого года. В этот раз в руки кардиохирургов попали четыре ребенка с самыми сложными патологиями аортального клапана. Один случай оказался и вовсе уникальным. По словам профессора, анатомия, с которой столкнулись врачи, встречается крайне редко. 

Белорусские врачи провели 4 сложнейшие операции под руководством одного из лучших кардиохирургов мира-7

Операции состояли из нескольких частей, врачам приходилось останавливать сердце каждого малыша. Всего в таких вмешательствах принимает участие команда из 15 специалистов.

Белорусские врачи провели 4 сложнейшие операции под руководством одного из лучших кардиохирургов мира-10

Афксендиос Калангос, кардиохирург, профессор Женевского университета:
В Европе и США всего несколько специальных центров, которые делают операции такой сложности. Я очень рад, что мы с доктором Дроздовским начинаем операцию по выполнению опреации Росса в Беларуси.

Белорусские врачи провели 4 сложнейшие операции под руководством одного из лучших кардиохирургов мира-13

В мировой практике операцию Росса выполняют реже, чем пересадку сердца. Она очень сложна и требует колоссального опыта хирургов. 

# Медицина # Здоровье # Афксендиос Калангос # Фотофакт

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