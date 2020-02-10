Прямой эфир

Минздрав: все граждане КНР, которые прибывают в нашу страну, проходят медицинское наблюдение дважды в день

10 февраля 2020 18:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более 700 человек, прибывших из Китая в Беларусь с конца января, были обследованы на наличие коронавируса. Результат у всех отрицательный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав: все граждане КНР, которые прибывают в нашу страну, проходят медицинское наблюдение дважды в день-1

В пунктах пропуска продолжает действовать санитарно-карантинный контроль. Прибывающих из неблагополучных регионов проверяют с помощью тепловизоров, берут у них анализы.

Число вылечившихся от коронавируса за неделю выросло в шесть раз

Конечно, полностью исключить риск попадания вируса в страну нельзя, так как географических границ для него не существует. Но принимаемых мер на данном этапе достаточно, считают в Минздраве.

Минздрав: все граждане КНР, которые прибывают в нашу страну, проходят медицинское наблюдение дважды в день-4

Инна Карабан, заместитель начальника отдела Министерства здравоохранения Беларуси:
Все граждане Китайской Народной Республики, которые прибывают в настоящее время в нашу страну, проходят медицинское наблюдение дважды в день.

Они полностью контролируют ситуацию по состоянию внутреннему, внешнему. То есть все свои признаки заболевания, если у них появляются, то таких людей госпитализируют в инфекционные стационары страны.

Минздрав: все граждане КНР, которые прибывают в нашу страну, проходят медицинское наблюдение дважды в день-7

Что касается студентов, которые Китайский новый год встречали на родине, а сейчас возвращаются в Беларусь, – их размещают на две недели в лагере «Бригантина». Там уже проживают около 50 юношей и девушек. В ближайшие дни приедут еще больше 10 человек. Для студентов созданы все условия проживания, составлены индивидуальные программы обучения. И, конечно, за ними пристально следят медики.

Минздрав: все граждане КНР, которые прибывают в нашу страну, проходят медицинское наблюдение дважды в день-10

# Коронавирус # Здоровье # Инна Карабан # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские врачи провели 4 сложнейшие операции под руководством одного из лучших кардиохирургов мира
10 февраля 2020 07:19

Белорусские врачи провели 4 сложнейшие операции под руководством одного из лучших кардиохирургов мира

Охрипли? Готовим напиток, который поможет восстановить голос
08 февраля 2020 16:32

Охрипли? Готовим напиток, который поможет восстановить голос

Качаем бёдра и ягодицы дома. 5 простых упражнений
07 февраля 2020 09:05

Качаем бёдра и ягодицы дома. 5 простых упражнений