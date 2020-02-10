Минздрав: все граждане КНР, которые прибывают в нашу страну, проходят медицинское наблюдение дважды в день

Новости Беларуси. Более 700 человек, прибывших из Китая в Беларусь с конца января, были обследованы на наличие коронавируса. Результат у всех отрицательный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конечно, полностью исключить риск попадания вируса в страну нельзя, так как географических границ для него не существует. Но принимаемых мер на данном этапе достаточно, считают в Минздраве.

В пунктах пропуска продолжает действовать санитарно-карантинный контроль. Прибывающих из неблагополучных регионов проверяют с помощью тепловизоров, берут у них анализы.

Инна Карабан, заместитель начальника отдела Министерства здравоохранения Беларуси:

Все граждане Китайской Народной Республики, которые прибывают в настоящее время в нашу страну, проходят медицинское наблюдение дважды в день.

Они полностью контролируют ситуацию по состоянию внутреннему, внешнему. То есть все свои признаки заболевания, если у них появляются, то таких людей госпитализируют в инфекционные стационары страны.