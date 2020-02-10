Минздрав: все граждане КНР, которые прибывают в нашу страну, проходят медицинское наблюдение дважды в день

Новости Беларуси. Более 700 человек, прибывших из Китая в Беларусь с конца января, были обследованы на наличие коронавируса. Результат у всех отрицательный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 700 человек, прибывших из Китая в Беларусь с конца января, были обследованы на наличие коронавируса. Результат у всех отрицательный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В пунктах пропуска продолжает действовать санитарно-карантинный контроль. Прибывающих из неблагополучных регионов проверяют с помощью тепловизоров, берут у них анализы.
Число вылечившихся от коронавируса за неделю выросло в шесть раз
Конечно, полностью исключить риск попадания вируса в страну нельзя, так как географических границ для него не существует. Но принимаемых мер на данном этапе достаточно, считают в Минздраве.
Инна Карабан, заместитель начальника отдела Министерства здравоохранения Беларуси:
Все граждане Китайской Народной Республики, которые прибывают в настоящее время в нашу страну, проходят медицинское наблюдение дважды в день.
Они полностью контролируют ситуацию по состоянию внутреннему, внешнему. То есть все свои признаки заболевания, если у них появляются, то таких людей госпитализируют в инфекционные стационары страны.
Что касается студентов, которые Китайский новый год встречали на родине, а сейчас возвращаются в Беларусь, – их размещают на две недели в лагере «Бригантина». Там уже проживают около 50 юношей и девушек. В ближайшие дни приедут еще больше 10 человек. Для студентов созданы все условия проживания, составлены индивидуальные программы обучения. И, конечно, за ними пристально следят медики.