Прямой эфир

Охрипли? Готовим напиток, который поможет восстановить голос

08 февраля 2020 16:32
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Рецепт полезного коктейля привели в программе «Плюс-минус».

Вадим Парханович, шеф-повар:
Приготовим глинтвейн из вишнёвого сока.

Ингредиенты: вишнёвый сок, душистый перец, гвоздика, лимон, апельсин, имбирь, мёд.

Охрипли? Готовим напиток, который поможет восстановить голос-1

Вадим Парханович:
Вишнёвый сок наливаем в сотейник. Добавляем душистый перец, гвоздику. Он помогает при потере голоса, осиплости и хрипоте. Добавляем корицу и тростниковый сахар. Следующим добавляем имбирь, добавляем апельсин и лимон. Лимон помогает при воспалении слизистой горла. Ставим глинтвейн на плиту и доводим до 70 градусов. В конце добавляем мёд и даём настояться нашему глинтвейну 2 часа.

Охрипли? Готовим напиток, который поможет восстановить голос-4

# Рецепты # Здоровье # Вадим Парханович

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