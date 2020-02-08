Охрипли? Готовим напиток, который поможет восстановить голос

Рецепт полезного коктейля привели в программе «Плюс-минус».
Вадим Парханович, шеф-повар:
Приготовим глинтвейн из вишнёвого сока.
Ингредиенты: вишнёвый сок, душистый перец, гвоздика, лимон, апельсин, имбирь, мёд.
Рецепт полезного коктейля привели в программе «Плюс-минус».
Вадим Парханович, шеф-повар:
Приготовим глинтвейн из вишнёвого сока.
Ингредиенты: вишнёвый сок, душистый перец, гвоздика, лимон, апельсин, имбирь, мёд.
Вадим Парханович:
Вишнёвый сок наливаем в сотейник. Добавляем душистый перец, гвоздику. Он помогает при потере голоса, осиплости и хрипоте. Добавляем корицу и тростниковый сахар. Следующим добавляем имбирь, добавляем апельсин и лимон. Лимон помогает при воспалении слизистой горла. Ставим глинтвейн на плиту и доводим до 70 градусов. В конце добавляем мёд и даём настояться нашему глинтвейну 2 часа.