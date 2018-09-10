Впервые 15 детей из Китая пройдут курс лечения в Беларуси

Новости Беларуси. Дети из Китая впервые проходят курс лечения в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашу страну маленькие пациенты прибыли по приглашению Президента. Вместе с ребятами прилетели их мамы, а также медицинский работник, который будет контролировать процесс лечения.

Курс рассчитан на 20 дней и проходит в детской больнице медицинской реабилитации в Острошицком городке. Белорусские специалисты составят индивидуальный план лечения для каждого ребенка. В нём учтут и мнение китайских коллег. В медучреждении создана лучшая реабилитационная база: физиотерапия, водолечебница, сбалансированное питание, залы ЛФК, тренажерные залы.

Галина Родионова, главный врач Республиканской детской больницы медицинской реабилитации:

Мы приложим максимальные усилия для того, чтобы помочь этим детям. Это дети все с детскими церебральными параличами. Дети, которые достаточно долго лечатся, потому что самому младшему – 5 лет, а самому старшему – 8 лет. То есть мы будем работать с детьми, которым уже много лет что-то делалось в своей стране.



В составе делегации – также специалисты из департамента здравоохранения Китая. За время визита они познакомятся с возможностями и достижениями белорусской медицины. В планах – посещение нескольких ведущих центров.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:

Рассчитываем на некоторый экспортный потенциал нашего здравоохранения. Рынок услуг в Китае достаточно серьезен и я думаю, что наши клиники могут успешно конкурировать на этом рынке и приглашать для проведения лечебных программ и во взрослые лечебные учреждения.

Лу Мин, начальник отдела Департамента международного сотрудничества Государственного комитета по делам здравоохранения КНР:

Здравоохранение в Республике Беларусь находится на очень высоком уровне. Цель нашего визита – узнать больше о работе ваших ведущих медицинских центров. Надеемся укрепить отношения на уровне наших организаций. Как только я ступил на землю Беларуси, то сразу почувствовал очень теплое, сердечное чувство. Не было ощущения, что прибыл в незнакомое место. До этого много общался с белорусами, так что, будто попал домой.

