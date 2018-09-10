Как выбрать школьный рюкзак и правильно его упаковать? Советы врача-гигиениста

Школьные будни могут подарить нашим детям не только разумное, доброе, вечное, но и существенные проблемы со здоровьем. Если игнорировать определённые правила. На что надо обратить особое внимание родителям школьников?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – врач-гигиенист отделения гигиены детей и подростков Минского городского центра гигиены и эпидемиологии – Валентина Жихарь.

Как выбрать школьный рюкзак и правильно его упаковать?

Валентина Жихарь, врач-гигиенист отделения гигиены детей и подростков Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Нужно купить правильный рюкзак. Он должен быть с ортопедической спинкой, все школьные принадлежности должны располагаться так, чтобы более тяжелые книги располагались у ортопедической спинки, чтобы вся тяжесть приходилась на спинку. Верхняя часть рюкзака обязательно, чтобы была по плечикам ребёнка, а нижняя часть – у спинки, должны совпадать размеры.