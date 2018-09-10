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Как выбрать школьный рюкзак и правильно его упаковать? Советы врача-гигиениста

10 сентября 2018 09:55
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Школьные будни могут подарить нашим детям не только разумное, доброе, вечное, но и существенные проблемы со здоровьем. Если игнорировать определённые правила. На что надо обратить особое внимание родителям школьников?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – врач-гигиенист отделения гигиены детей и подростков Минского городского центра гигиены и эпидемиологии – Валентина Жихарь.

Как выбрать школьный рюкзак и правильно его упаковать?

Валентина Жихарь, врач-гигиенист отделения гигиены детей и подростков Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Нужно купить правильный рюкзак. Он должен быть с ортопедической спинкой, все школьные принадлежности должны располагаться так, чтобы более тяжелые книги располагались у ортопедической спинки, чтобы вся тяжесть приходилась на спинку. Верхняя часть рюкзака обязательно, чтобы была по плечикам ребёнка, а нижняя часть – у спинки, должны совпадать размеры.

Как выбрать школьный рюкзак и правильно его упаковать? Советы врача-гигиениста-1

Когда родители выбирают рюкзак, они должны знать, что сам рюкзак должен весить для детей младшего школьного возраста с 1 по 4 класс – это где-то 700 г, а для остальных детей – где-то в пределах 1 кг.

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# Здоровье # Здоровье # Валентина Жихарь # Фотофакт

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