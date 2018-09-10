«При росте 168 см я весила 35 кг». История больной анорексией и советы психолога, как с этим справиться

Индустрия моды штампует эталоны красоты. Идеальные формы примерять на себя стремится каждая девушка, порой, не учитывая свои природные физиологические возможности. Ведомые идеей стройности, они устраивают поистине «голодные игры».

Страшный термин «анорексия» никак не соизмерим с их реальностью. А реальность такова! Марина Прохорова, психолог:

Под анорексией принято понимать стойкое воздержание от приемов пищи, вплоть до вырабатывания неприятия употребляемой пищи. В психотерапии, психологии анорексия, как и булимия, рассматриваются как расстройство пищевого поведения.

У этой бомбы замедленного действия, разумеется, есть психологическая подоплека. Чувство вины, неприятие себя, своего женского начала. Главный корень проблемы кроется в глубоком детстве. Марина Прохорова:

Часто анорексия является протестом. Например, родители находятся на стадии развода или частые ссоры в семье, мало окружают ребенка любовью, мало говорят о том, какой он ценный, значимый для них.

Своё лицо она прячет от камеры по известным причинам. Алёна, будем называть ее вымышленным именем, не так давно поборола этот страшный недуг.

Алёна, жертва анорексии:

В детстве я была очень полненькой. Родители мне говорили, что я так никогда не выйду замуж. И тогда я решила, что хватит и пора худеть. При росте 168 я весила 35 кг, и тогда мои родители решили обратиться к специалистам.

Похудение, как идея фикс – превращает людей в заложников ситуации, в зависимых от быстроменяющихся показателей на весах. Процесс внешней трансформации неизбежно влечёт за собой и перемены в состоянии здоровья. Справиться с болезнью возможно, осознав и прожив те глубоко зарытые эмоции, которые умело замаскировались под чувство отвращения к еде либо неконтролируемый аппетит. А вытащить эту эмоциональную занозу поможет квалифицированный специалист.