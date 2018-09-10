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Какие тренажёры появились в школах для снятия напряжения глаз?

10 сентября 2018 10:21
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Школьные будни могут подарить нашим детям не только разумное, доброе, вечное, но и существенные проблемы со здоровьем. Если игнорировать определённые правила. На что надо обратить особое внимание родителям школьников?

Какие тренажёры появились в школах для снятия напряжения глаз?-1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – врач-гигиенист отделения гигиены детей и подростков Минского городского центра гигиены и эпидемиологии – Валентина Жихарь.

Есть ли какие-то гимнастики для глаз? Практикуются ли они в наших школах?

Валентина Жихарь, врач-гигиенист отделения гигиены детей и подростков Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Конечно, охрана зрения – это очень серьезный вопрос. В течение учебного урока, на каждом уроке преподаватель должен после 10-15 минут зрительной нагрузки вместе с детьми предпринять меры того, чтобы делать упражнения на снятие зрительного утомления. У нас уже в школах появились тренажёры даже потолочные, когда там зажигаются лампочки, ребёнок следит за этими лампочками и, в принципе, он этим самым заставляет глазное яблоко двигаться и снимать зрительное утомление.

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# Здоровье # Здоровье # Валентина Жихарь # Фотофакт # Детское здоровье

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