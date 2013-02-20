Военный госпиталь открылся после реконструкции в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно после реконструкции открылся военный госпиталь. Строительные работы велись на протяжении трёх лет. Медучреждение находится в историческом здании, построенном ещё в конце 19 века, потому от перепланировки пришлось отказаться. Чтобы соответствовать современным требованиям, к госпиталю пристроили трёхэтажное здание с лифтами. Комплекс получил статус клинического медицинского центра. В нем проходят лечение военнослужащие гарнизонов Гродненской и Брестской областей, ветераны войны.

Квалифицированную помощь на платной основе могут получить и гражданские. Современное оснащение позволяет качественно и быстро диагностировать заболевания и назначить оптимальное лечение для каждого конкретного пациента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генрих Киселевский, начальник 1134-го военного клинического медицинского центра вооружённых сил Республики Беларусь:

Сделали прекрасное операционное отделение с новой системой ламинирования потока воздуха, которая даёт высочайший класс очистки воздуха. Мы сделали прекрасное реанимационное отделение. У нас очень компактно, толково собрано рентгеновское оборудование. У нас прекрасное физиотерапевтическое отделение, лабораторное отделение хорошее. У нас специалисты высокого класса неврологического отделения, терапевтического отделения.