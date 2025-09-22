Тайфун вызвал массовую эвакуацию и закрытие учреждений на Филиппинах

Парализована жизнь на севере Филиппин. Только там причиной коллапса стали не политические потрясения, а непогода. Мощный тайфун обрушился на побережье страны. Он принес сильные ливни и ураганный ветер с порывами до 200 километров в час, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти провели экстренную эвакуацию жителей. Свои дома уже покинули почти 10 тысяч человек. В 30 провинциях прекращены занятия в школах, не работают госучреждения и предприятия. Отменены авиарейсы, остановлено паромное сообщение. Без электричества остались несколько десятков тысяч жителей. Из-за многочисленных оползней отрезанными от внешнего мира оказались десятки горных деревень.