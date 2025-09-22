В Беларуси ожидается существенное похолодание

В ближайшие дни погода преподнесет сюрпризы белорусам. Вместе с астрологической осенью в страну придет и температурная. На этой неделе ожидается существенное похолодание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем ощутится это уже с завтрашнего дня, 23 сентября. Атмосферный фронт продолжит смещаться в юго-восточном направлении, принесет с собой дожди, а также понижение температуры в среднем на 1-3 градуса ниже климатической нормы. До конца недели ожидается сухая и холодная погода. Ночью – от +1 до +9 градусов. Днем – не выше +19. В некоторых районах возможен туман, а также первые заморозки на почве.