Прямой эфир

В Беларуси ожидается существенное похолодание

22 сентября 2025 13:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В ближайшие дни погода преподнесет сюрпризы белорусам. Вместе с астрологической осенью в страну придет и температурная. На этой неделе ожидается существенное похолодание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси ожидается существенное похолодание-2

Причем ощутится это уже с завтрашнего дня, 23 сентября. Атмосферный фронт продолжит смещаться в юго-восточном направлении, принесет с собой дожди, а также понижение температуры в среднем на 1-3 градуса ниже климатической нормы. До конца недели ожидается сухая и холодная погода. Ночью – от +1 до +9 градусов. Днем – не выше +19. В некоторых районах возможен туман, а также первые заморозки на почве. 

# Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В шести районах Гомельской области появились новые передвижные ФАПы
22 сентября 2025 13:41

В шести районах Гомельской области появились новые передвижные ФАПы

Ли Си: между народами Беларуси и Китая сложилась очень глубокая дружба
22 сентября 2025 13:32

Ли Си: между народами Беларуси и Китая сложилась очень глубокая дружба

«Глина – это стихия!» Побывали в мастерской гончара, который создает ивенецкую керамику
22 сентября 2025 13:30

«Глина – это стихия!» Побывали в мастерской гончара, который создает ивенецкую керамику