Сегодня в Беларуси впервые проведена пересадка сердца ребенку

Новости Беларуси. В Беларуси впервые провели операцию по пересадке сердца ребенку. Пациенткой стала 10-летняя девочка. Операция прошла в ночь на 13 февраля в Республиканском научно-практическом центре «Кардиология». Бригада из 12 врачей под руководством хирурга Юрия Островского работала более четырех часов.

Сегодня маленькая пациентка уже переведена из реанимации в палату и чувствует себя хорошо. В ближайшее время будет выполнена трансплантация ещё пяти детям.

Профессионализм белорусских хирургов растет. Так, в феврале прошлого года впервые была выполнена пересадка сердца и почки одновременно. Сегодня у специалистов на очереди одни из самых сложных на данный момент трансплантаций: комплекса «сердце-печень», а также «сердце-легкие». Первую пересадку легкого в республике планируют провести во втором полугодии 2013 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Островский, заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ «Кардиология»:

Мы рады, конечно, за исход, в первую очередь, за девочку, потому что она довольно долго ждала орган. В детском возрасте несколько сложнее. Для неё удачное стечение обстоятельств было, что не только подошёл по группе крови донор, но и ещё по трём антигенам одновременно – это очень редкое сочетание. Поэтому, собственно, и не оттягивали операцию.

Андрей Валентюкевич, заведующий отделением анестезиологии и реанимации РНПЦ «Кардиология»:

Девочка переносила уже одну операцию на клапанах сердца несколько лет назад. Сейчас - трансплантация.

Отметим, что по количеству трансплантаций Беларусь занимает первое место среди стран СНГ. Только в прошлом году в стране было выполнено почти 300 таких операций. Это в три раза больше, чем в России, и в 15 – чем в Украине.