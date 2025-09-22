Качественная медицина еще ближе и на колесах. В шести районах Гомельской области появились новые передвижные ФАПы. В главном управлении здравоохранения региона уже утвердили маршруты и графики выездов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, мобильный комплекс 13-й Гомельской городской поликлиники будет обслуживать более 60 населенных пунктов, а это около 9 000 человек. О приезде медика сельчан предупреждают заранее. Первые пациенты уже оценили новинку.

Наталья Жукова, жительница деревни Залесье: Для деревни это очень важно, потому что стационарный у нас, слава богу, есть. Очень выручает там аптека, там прекрасный фельдшер. Но на то время, пока фельдшер в отпуске, конечно же, большой смысл имеет передвижной. Несколько дней в неделю он призжает. Ирина Петровна с нами работает.

Наталия Голик, заместитель главного врача Гомельской городской поликлиники №13:

Наш ФАП оборудован в соответствии с табелем оснащения – гинекологическим креслом, тонометром для измерения интервенционного давления, глюкометром, пульсоксиметром, электрокардиографом и другими изделиями медицинского назначения. На передвижном фельдшерско-акушерском пункте имеется возможность проведения медицинских манипуляций, таких как забор крови, измерение антропометрических данных, снятие электрокардиограммы.

До этого в Гомельской области работало семь подобных «поликлиник на колесах». С начала года они совершили тысячу выездов, фельдшеры приняли около 17 тысяч пациентов. Возможности мобильной медицины планируют расширять. До конца года регион закупит еще семь передвижных пунктов. Качественная медпомощь станет доступнее еще большему числу жителей.