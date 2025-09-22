«Глина – это стихия!» Побывали в мастерской гончара, который создает ивенецкую керамику

Человек солнца и звонкая душа. Сегодня знакомимся с Гончаром Ивенецкого музея традиционной культуры. Олег Константинович в мире глины уже почти 40 лет. Лепил из пластилина с детства.

Отец работал на местном заводе художественной керамики. Мальчик частенько приходил в цех к мастерам. Тогда и зажглась первая искорка. После армии попробовал себя в деле. С тех пор не расстается с любимой керамикой.

Олег Капуста, ведущий методист Ивенецкого музея традиционной культуры:

И водителем на разведке работал. Работал в другой сфере, но глина все время было со мной. Чтобы поработать с глиной, надо с ней договориться. Глина – это стихия. Победить ее невозможно. Не зря говорят, что за нас уже керамику придумали. Мы просто берем то, что делали наши предки, и повторяем за ними.

Об ивенецкой керамике известно еще с XVI века. Своего расцвета она достигла на рубеже XIX-XX веков. Тогда местечко носило гордое название столицы гончарства. На три тысячи жителей было 18 заводов и небольших частных мануфактур.