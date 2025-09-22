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«Глина – это стихия!» Побывали в мастерской гончара, который создает ивенецкую керамику

22 сентября 2025 13:30
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Человек солнца и звонкая душа. Сегодня знакомимся с Гончаром Ивенецкого музея традиционной культуры. Олег Константинович в мире глины уже почти 40 лет. Лепил из пластилина с детства. 

«Глина – это стихия!» Побывали в мастерской гончара, который создает ивенецкую керамику-2

Отец работал на местном заводе художественной керамики. Мальчик частенько приходил в цех к мастерам. Тогда и зажглась первая искорка. После армии попробовал себя в деле. С тех пор не расстается с любимой керамикой. 

«Глина – это стихия!» Побывали в мастерской гончара, который создает ивенецкую керамику-4

Олег Капуста, ведущий методист Ивенецкого музея традиционной культуры:
И водителем на разведке работал. Работал в другой сфере, но глина все время было со мной. Чтобы поработать с глиной, надо с ней договориться. Глина – это стихия. Победить ее невозможно. Не зря говорят, что за нас уже керамику придумали. Мы просто берем то, что делали наши предки, и повторяем за ними.

«Глина – это стихия!» Побывали в мастерской гончара, который создает ивенецкую керамику-6

Об ивенецкой керамике известно еще с XVI века. Своего расцвета она достигла на рубеже XIX-XX веков. Тогда местечко носило гордое название столицы гончарства. На три тысячи жителей было 18 заводов и небольших частных мануфактур. 

«Глина – это стихия!» Побывали в мастерской гончара, который создает ивенецкую керамику-8

Изготавливали изящные печные изразцы. Изделия от мастеров были на расхват не только на местных ярмарках, но и за рубежом. И сегодня ивенецкие шедевры представлены в музеях Беларуси и России. 

Заглянули в святая святых Олега Капусты – мастерскую. Подробнее смотрите в видео.

# Культурные традиции # Белорусские традиции # Профессии # Анастасия Макеева

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