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«Скоро увидите в париках». Симоньян рассказала о лечении от рака

22 сентября 2025 12:56
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«Скоро увидите в париках». Симоньян рассказала о лечении от рака-0

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян объявила, что она проходит курс лечения от рака, в то время как ее муж Тигран Кеосаян находится в коме после перенесенной клинической смерти. Об этом пишет РИА Новости.

«...стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит», – написала она.

Она поблагодарила за поддержку и заметила, что ей предстоит долгий курс лечения. Симоньян ранее перенесла операцию и вернулась домой для восстановления.

Фото: pixabay

# Здоровье # Маргарита Симоньян

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