«День здоровья» в БНТУ: от катания на коньках до обливания холодной водой

Новости Беларуси. В Минске, в Белорусском национальном техническом университете, любителей активного отдыха собрал «День здоровья». В основной программе нашлось место даже экстриму. Так, праздник стартовал с обливания холодной водой. Затем студенты вооружились коньками и лыжами, а некоторые померились силами в перетягивании каната.

От такой зарядки мурашки по коже, но только у наблюдающих. Для этих курсантов водный экстрим как глоток свежего воздуха.

Курсант:

Мне это очень нравится, занимаюсь с детства, чувствуется бодрость духа, сила появляется. Не даром говорят, что в здоровом теле здоровый дух.

Тем временем на хоккейной коробке от разминки перешли к решительным действиям. Конькобежцы берут разгон на победу.

Эстафету принимают биатлонисты: четыре круга по 400 метров. После каждого – зачет на меткость. И здесь дисциплину немного модифицировали: вместо винтовки у участников теннисные шары, а вот задача (попасть в цель со снайперской точностью) неизменна.

Минчанка:

Это все прекрасно. Молодцы, что организовали, молодцы те, кто пришли, поддерживают друг друга. И вообще хорошая погода. Что еще надо?

Старинная забава на новый лад. Победу вырывать приходится в прямом смысле. Адреналин зашкаливает, как и очередь желающих помериться силой. Успевшие поучаствовать спешат поделиться впечатлениями.

Студент:

Соревнования интересные, соперники суровые. Мы все дружные, все сильные, крепкие ребята. И всегда будем первыми.

Почти Олимпиада, только в местном масштабе. «День здоровья» в Белорусском национальном техническом университете проходит ежегодно. И этой традиции более 10 лет. Несмотря на, казалось бы, неспортивный профиль вуза, его студенты не раз привозили награды с престижных соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Гусев, проректор по учебной работе, социальным вопросам и спорту Белорусского национального технического университета:

У нас 63 члена национальных сборных команд. Среди студентов 10 мастеров спорта международного класса, 78 мастеров спорта, 170 кандидатов, 250 перворазрядников.

Профессионалы и любители, студенты и преподаватели – и 16 февраля их снова объединило то, что на протяжении уже тысяч лет связывает людей.