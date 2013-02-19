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Уровень простудных заболеваний в Беларуси пошел на спад

19 февраля 2013 05:49
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Новости Беларуси. Понижение температуры воздуха препятствует и распространению инфекций. Уровень простудных заболеваний уже пошел на спад. Так, в Гомельской области за последние дни количество заболевших  острыми респираторными инфекциями уменьшилось примерно на четверть по сравнению с уровнем, который наблюдался в начале второй декады февраля.

Нынешней зимой эта область оказалась единственным регионом Беларуси, где заболеваемость ОРИ не превысила эпидемический уровень. Специалисты объясняют это еще и тем, что каждый третий житель области прошел вакцинацию от гриппа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Вирусные заболевания # Здоровье

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