Вместо участковых терапевтов – врачи общей практики. Как готовят универсальных специалистов в минских поликлиниках

Илона Волынец, ведущая: На примере своей поликлиники, как у вас это реализуется?

Новости Беларуси. Планировалось, что к концу этого года врачи общей практики полностью заменят участковых, сообщили в программе « Большой город » на СТВ. Как это реализуется, рассказала Елена Иванова, главный врач 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района Минска.

Елена Иванова, главный врач 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района:

Переход к принципу врача общей практики у нас заложен в государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность». Начиная с 2018 года, мы активно проводим обучение и переподготовку наших врачей, потому что это не происходит автоматически – перевод доктора с должности врача-терапевта на врача общей практики. Этому предшествует специальная подготовка.

Врач должен овладеть дополнительными навыками в смежных специальностях, таких как хирургия, офтальмология, лор-болезни, неврология, эндокринология. После того, как наши врачи проходят это обучение, они начинают работать по принципу врача общей практики. Кроме того, за этот период к нам пришли молодые специалисты, которые окончили университет и имеют специальность врача общей практики.

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Илона Волынец:

Кстати, когда я заглядывала на ваш сайт, то видела в общем перечне всех специалистов, что там есть и терапевты, и врачи общей практики.

Елена Иванова:

Еще очень важный момент – это работа в команде. У нас появились помощники врача. И команда врача общей практики сегодня – это врач, медицинская сестра и помощник. Помощник врача тоже проходит специальное обучение, он работает под контролем врача общей практики, ведет самостоятельный прием пациентов, решает задачи в пределах своей компетенции, а также он выполняет визиты на дому.

Вот это разделение обязанностей в пределах терапевтического участка, во-первых, снижает нагрузку на врача и дает возможность больше внимания уделить той категории пациентов, которая, действительно, нуждается во врачебной помощи. Во-вторых, увеличивает доступность амбулаторной медицинской помощи.

Илона Волынец:

То есть, вы уже видите плюсы на практике? Что это работает?

Елена Иванова:

Да.

Илона Волынец:

Получится до конца года перейти на такой режим?

Елена Иванова:

Конечно, у нас уже работают 18 врачей общей практики и два проходят обучение, по завершении они будут переведены.