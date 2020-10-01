Оказание помощи на дому, дистанционные формы. Как пандемия коронавируса повлияла на работу минских поликлиник

Новости Беларуси. Сейчас весь мир говорит о второй волне коронавируса, сообщили в программе «Большой город» на СТВ. Как эпидемия повлияла на работу учреждений здравоохранения Минска? Рассказывает гость программы – Елена Иванова, главный врач 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района. Илона Волынец, ведущая:

Если вспомнить самые напряженные дни у нас в «Большом городе», как коронавирус повлиял на работу вашей поликлиники. Какие вы сделали для себя выводы как руководитель? Елена Иванова, главный врач 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района:

Мы переориентировали нашу работу на оказание медицинской помощи на дому, прежде всего, пожилым пациентам и лицам, страдающим хроническими заболеваниями, чтобы исключить их нахождение в поликлинике. Мы разделили потоки пациентов, которые обращаются в поликлинику по различным поводам. Отделили пациентов, которые приходят к нам с симптомами респираторных инфекций, и пациентов, которые приходят к нам по другим поводам. Мы выполнили зонирование нашего учреждения, у нас теперь есть красная и зеленая зоны, чтобы эти потоки пациентов не смешивались и не происходило инфицирование внутри нашего учреждения. Мы развиваем дистанционные формы работы. Илона Волынец:

А это все сохранится, даже когда мир победит коронавирус? Вы продолжите в таком же режиме работать?

Елена Иванова:

Определенные организационные принципы, конечно, останутся. На сегодня мы уже возобновили оказание плановой помощи всех видов в полном объеме, и сегодня мы работаем, в принципе, как и раньше работали, только мы сегодня делаем большой акцент на температурящих пациентах и пациентах с симптомами респираторных инфекций. Илона Волынец:

Аппараты КТ появились теперь во всех районах столицы. Расскажите, есть ли такой аппарат в вашей поликлинике? Елена Иванова:

В нашей поликлинике нет, но есть в нашем районе. В Центральном районе города Минска он установлен в 4-й поликлинике. Да, действительно, в каждом районе сейчас установлены эти аппараты. Там современное оборудование с новейшим программным обеспечением. Сейчас они используются прежде всего для диагностики пневмоний вирусных, в том числе ассоциированных с коронавирусной инфекцией. Илона Волынец:

Востребованы вообще сейчас эти аппараты? Очереди существуют для того, чтобы попасть? Елена Иванова:

Сейчас, в связи с нашей эпидемиологической ситуацией, мы выполняем исследование органов дыхания, и очередности на исследование нет. Всем пациентам, которым положено, показано это исследование, оно проводится. Но нужно понимать, что компьютерная томография – это не метод первого этапа диагностики, не рутинный метод. Илона Волынец:

То есть, если появился кашель, не надо сразу бежать на такое обследование? Елена Иванова:

Конечно. Не отменяет значимости таких исследований, как флюорография и рентгенография легких. Компьютерная томография выполняется при наличии показаний. Вместе с тем, метод высокочувствительный, и диагностика пневмонии в начальной стадии развития дает нам больше возможностей контроля и предотвращения тяжелого течения заболевания. Наиболее уязвимы – дети, пожилые и беременные. Врач рассказала, нужно ли делать прививку от гриппа и как не заболеть после неё