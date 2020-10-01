Оказание помощи на дому, дистанционные формы. Как пандемия коронавируса повлияла на работу минских поликлиник
Новости Беларуси. Сейчас весь мир говорит о второй волне коронавируса, сообщили в программе «Большой город» на СТВ. Как эпидемия повлияла на работу учреждений здравоохранения Минска? Рассказывает гость программы – Елена Иванова, главный врач 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района.
Илона Волынец, ведущая:
Если вспомнить самые напряженные дни у нас в «Большом городе», как коронавирус повлиял на работу вашей поликлиники. Какие вы сделали для себя выводы как руководитель?
Елена Иванова, главный врач 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района:
Мы переориентировали нашу работу на оказание медицинской помощи на дому, прежде всего, пожилым пациентам и лицам, страдающим хроническими заболеваниями, чтобы исключить их нахождение в поликлинике. Мы разделили потоки пациентов, которые обращаются в поликлинику по различным поводам.
Отделили пациентов, которые приходят к нам с симптомами респираторных инфекций, и пациентов, которые приходят к нам по другим поводам. Мы выполнили зонирование нашего учреждения, у нас теперь есть красная и зеленая зоны, чтобы эти потоки пациентов не смешивались и не происходило инфицирование внутри нашего учреждения. Мы развиваем дистанционные формы работы.
Илона Волынец:
А это все сохранится, даже когда мир победит коронавирус? Вы продолжите в таком же режиме работать?
Елена Иванова:
Определенные организационные принципы, конечно, останутся. На сегодня мы уже возобновили оказание плановой помощи всех видов в полном объеме, и сегодня мы работаем, в принципе, как и раньше работали, только мы сегодня делаем большой акцент на температурящих пациентах и пациентах с симптомами респираторных инфекций.
Илона Волынец:
Аппараты КТ появились теперь во всех районах столицы. Расскажите, есть ли такой аппарат в вашей поликлинике?
Елена Иванова:
В нашей поликлинике нет, но есть в нашем районе. В Центральном районе города Минска он установлен в 4-й поликлинике. Да, действительно, в каждом районе сейчас установлены эти аппараты. Там современное оборудование с новейшим программным обеспечением. Сейчас они используются прежде всего для диагностики пневмоний вирусных, в том числе ассоциированных с коронавирусной инфекцией.
Илона Волынец:
Востребованы вообще сейчас эти аппараты? Очереди существуют для того, чтобы попасть?
Елена Иванова:
Сейчас, в связи с нашей эпидемиологической ситуацией, мы выполняем исследование органов дыхания, и очередности на исследование нет. Всем пациентам, которым положено, показано это исследование, оно проводится. Но нужно понимать, что компьютерная томография – это не метод первого этапа диагностики, не рутинный метод.
Илона Волынец:
То есть, если появился кашель, не надо сразу бежать на такое обследование?
Елена Иванова:
Конечно. Не отменяет значимости таких исследований, как флюорография и рентгенография легких. Компьютерная томография выполняется при наличии показаний. Вместе с тем, метод высокочувствительный, и диагностика пневмонии в начальной стадии развития дает нам больше возможностей контроля и предотвращения тяжелого течения заболевания.
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Илона Волынец:
Возвращаясь к началу нашего разговора, когда мы говорили про прививки против гриппа, людям, которые переболели пневмонией (не коронавирусом), рекомендована такая прививка? Я сама вспоминаю: год назад, еще до всей эпидемий с коронавирусом, я тоже болела пневмонией, и при выписке из больницы мне лечащий врач рекомендовал обязательно осенью сделать прививку.
Елена Иванова:
Обязательно нужно вакцинироваться людям, перенесшим пневмонию, потому что пневмония – достаточно серьезное заболевание, имеет остаточные изменения в бронхо-легочной системе. И легочная система пациента, перенесшего пневмонию, в первые шесть месяцев после заболевания более уязвима к воздействию вирусов. Такой пациент более восприимчив к вирусу гриппа.
В связи с тем, что снижен местный иммунитет бронхо-легочной системы, инфицирование вирусом гриппа в таком случае может вызвать более тяжелое течение и развитие осложнений, поэтому обязательно вакцинироваться нужно.
Илона Волынец:
Значит, в ближайшее время этим я и займусь. А вы как руководитель учреждения здравоохранения, у вас постоянные контакты и с больными, и с врачами.
Елена Иванова:
Я ежегодно вакцинируюсь сама и вакцинирую всю свою семью. Опыт вакцинации против гриппа накоплен большой, потому что вакцинация проводится уже десятки лет. Мы отмечаем, что если человек в течение десяти лет ежегодно выполняет прививку от гриппа, то даже если он пропускает один или два года вакцинации, у него вероятность заболеть гораздо ниже. Наш иммунитет обладает, так называемой, памятью. Он запоминает те вирусные агенты, с которыми мы сталкивались, и при столкновении с новым вирусом также оказывает ему противодействие.
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