«Без соблюдения диеты они все бесполезны». Кому необходимо спортивное питание?

То, что спортсмены лаконично привыкли называть «спортпит», темный лес для людей, которые только начинают свой путь в мире спорта и тренировок. Многие даже путают спортивное питание со стероидами, стимуляторами мужских гормонов, за счет которых идет рост мышц. Что же такое спортивное питание?

Вадим Чернецкий, фитнес-тренер:

Спортивное питание – это ряд добавок, которые представляют собой концентрат питательных веществ, которые мы получаем из обычной еды. Абсолютно все вещества, которые мы получаем из продуктов питания, они есть в виде отдельных добавок: витамины, белок, углеводно-белковые смеси – все это есть в любом магазине, но опять-таки острой необходимости обычному человеку в них нет.

Выбор товаров спортивного питания богат и разнообразен. Новичку бывает нелегко сориентироваться в разнообразии баночек и порошков. Они оказывают разный эффект на организм, отличаются по составу и цене. Но кому спортивное питание все-таки необходимо? Вадим Чернецкий:

Трудно выделить группу людей, которой оно нужно. Но есть случаи, когда оно делает достижение цели более легким и комфортным. Например, спортсмену, который много весит, нужно употреблять достаточно большое количество питательных веществ, белков и углеводов. И из обычных продуктов питания это бывает сложно сделать. В таких случаях помогает спортивное питание.

Протеин, гейнер, аргинин, BCAA – вы слышали эти названия пищевых добавок. Но не думайте, что они сразу сделают из вас бодибилдера и ускорят процесс наращивания мышечной массы. Здесь все зависит исключительно от вас и ваших тренировок.

Вадим Чернецкий:

Часто люди воспринимают спортивное питание как какой-то волшебный порошок, добавку, которая поможет им достигнуть результата. Но без соблюдения диеты они все бесполезны.