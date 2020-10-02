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«Без соблюдения диеты они все бесполезны». Кому необходимо спортивное питание?

02 октября 2020 13:23
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То, что спортсмены лаконично привыкли называть «спортпит», темный лес для людей, которые только начинают свой путь в мире спорта и тренировок. Многие даже путают спортивное питание со стероидами, стимуляторами мужских гормонов, за счет которых идет рост мышц. Что же такое спортивное питание?

«Без соблюдения диеты они все бесполезны». Кому необходимо спортивное питание? -1

Вадим Чернецкий, фитнес-тренер:
Спортивное питание – это ряд добавок, которые представляют собой концентрат питательных веществ, которые мы получаем из обычной еды. Абсолютно все вещества, которые мы получаем из продуктов питания, они есть в виде отдельных добавок: витамины, белок, углеводно-белковые смеси – все это есть в любом магазине, но опять-таки острой необходимости обычному человеку в них нет.

«Без соблюдения диеты они все бесполезны». Кому необходимо спортивное питание? -4

Выбор товаров спортивного питания богат и разнообразен. Новичку бывает нелегко сориентироваться в разнообразии баночек и порошков. Они оказывают разный эффект на организм, отличаются по составу и цене. Но кому спортивное питание все-таки необходимо?

Вадим Чернецкий:
Трудно выделить группу людей, которой оно нужно. Но есть случаи, когда оно делает достижение цели более легким и комфортным. Например, спортсмену, который много весит, нужно употреблять достаточно большое количество питательных веществ, белков и углеводов. И из обычных продуктов питания это бывает сложно сделать. В таких случаях помогает спортивное питание.

«Без соблюдения диеты они все бесполезны». Кому необходимо спортивное питание? -7

Протеин, гейнер, аргинин, BCAA – вы слышали эти названия пищевых добавок. Но не думайте, что они сразу сделают из вас бодибилдера и ускорят процесс наращивания мышечной массы. Здесь все зависит исключительно от вас и ваших тренировок.  

«Без соблюдения диеты они все бесполезны». Кому необходимо спортивное питание? -10

Вадим Чернецкий:
Часто люди воспринимают спортивное питание как какой-то волшебный порошок, добавку, которая поможет им достигнуть результата. Но без соблюдения диеты они все бесполезны.

«Без соблюдения диеты они все бесполезны». Кому необходимо спортивное питание? -13

При выборе спортивного питания в первую очередь необходимо учитывать вашу цель, чтобы эффект не разочаровал, а деньги не оказались потрачены впустую. Перед покупкой также важно обратить внимание на состав добавки. Покупать товар лучше у надежных продавцов, обращая внимание на производителя. Правильно выбрать спортивную добавку не так сложно. Если же возникли трудности, всегда можно обратиться к опытному тренеру или специалисту.

# Здоровое питание # Здоровье # Вадим Чернецкий # Юлия Пашкевич # Фотофакт # Здоровое питание

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