Владимир Караник: «Рожайте чаще. Мы для этого создадим все условия»

Новости Беларуси. Первых рожениц принял новый могилёвский роддом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После глобальной реконструкции он получил статус перинатального центра третьего уровня, максимально возможный за пределами столицы.

Здесь созданы самые современные условия, соблюдены и новомодные тенденции: рожать вертикально, с партнёром и даже в джакузи. Реконструкция родильных домов коснулась уже всех регионов. Преимущества и недостатки вертикальных родов

Могилёв – завершающий. Работы на объекте начались 6 лет назад. Теперь это клиника с операционными, оборудованными по последнему слову техники, одно- и двухместными комфортабельными палатами. В стенах нового роддома на свет появились уже 8 малышей – 5 девочек и 3 мальчика. От страха до эйфории. Как помогают беременным подготовиться к родам в областных роддомах

Виктория Шинкевич:

Однозначно, есть контраст. Удобства. Это не один туалет на весь этаж, что очень важно после родов, и не один душ. Есть подогрев в кроватках. Очень удобно: они насытились, им тёпленько, посапывают. Надо же и нам в комфортных условиях рожать.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Государство создаёт все условия для того, чтобы роды были максимально безболезненными, максимально эффективными. И мы боремся за каждую беременность и каждую детскую жизнь. И это оснащение – яркое подтверждение тому. Большие меры поддержки (приняты – прим. ред) многодетных семей. Надеюсь, они тоже окажут своё положительное влияние. Я могу только обратиться к прекрасной половине: рожайте чаще. Мы для этого создадим все условия.