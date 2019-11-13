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Преимущества и недостатки вертикальных родов

13 ноября 2019 19:28
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Практически каждый роддом – это  целый спектр услуг. Переждать схватки в джакузи или относительно новое веяние – вертикальные роды. Выбор сегодня есть даже в родильном зале.

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О том, как помогают беременным подготовиться к родам, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране»

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Марина Терехович, врач-акушер-гинеколог УЗ «Клинический родильный дом Минской области»:
Преимущество этого метода заключается в том, что женщина занимает для себя более удобное положение.

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Татьяна Зенькевич, акушерка-преподаватель курсов «Роды без страха» УЗ «Клинический родильный дом Минской области»:
Горизонтальные роды – это же понятно, вот он карабкается вверх. Когда женщина усаживается на стульчик, то ребенок, как с лоточка, соскальзывает, и такие роды проходят быстрее. Но! Пришли к выводу, что так быстро тоже дети рожаться не должны, этот процесс надо немножко замедлить.

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Женщина переходит на активно легкое дыхание, и ребенок постепенно рожается, а акушерке ничего не остается, как только вовремя поймать ребёночка и передать маме.

От страха до эйфории. Как помогают беременным подготовиться к родам в областных роддомах

Подробности – в видеоматериале

# Беременность и роды # Здоровье # Марина Терехович # Татьяна Зенькевич # Фотофакт

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