Преимущества и недостатки вертикальных родов

Практически каждый роддом – это целый спектр услуг. Переждать схватки в джакузи или относительно новое веяние – вертикальные роды. Выбор сегодня есть даже в родильном зале.

О том, как помогают беременным подготовиться к родам, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране»

Марина Терехович, врач-акушер-гинеколог УЗ «Клинический родильный дом Минской области»:

Преимущество этого метода заключается в том, что женщина занимает для себя более удобное положение.

Татьяна Зенькевич, акушерка-преподаватель курсов «Роды без страха» УЗ «Клинический родильный дом Минской области»:

Горизонтальные роды – это же понятно, вот он карабкается вверх. Когда женщина усаживается на стульчик, то ребенок, как с лоточка, соскальзывает, и такие роды проходят быстрее. Но! Пришли к выводу, что так быстро тоже дети рожаться не должны, этот процесс надо немножко замедлить.