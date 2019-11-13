От страха до эйфории. Как помогают беременным подготовиться к родам в областных роддомах
Что касается родов и нашего состояния, перечислим эти эмоции. Это и страх, и беспомощность, и счастье, и эйфория и еще много всего разного.
О том, как помогают беременным подготовиться к родам, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».
Начало новой жизни. Сегодня это целая наука. От ЭКО и до самых современных технологий по выхаживанию малышей. В наших роддомах помогают выжить даже малышам с весом в 500 граммов.
Даже не знали пол ребёнка. Когда появилось УЗИ в Беларуси?
Вот курсы для беременных – в областном роддоме, их организовали 20 лет назад.
Татьяна Зенькевич, акушерка-преподаватель курсов «Роды без страха» УЗ «Клинический родильный дом Минской области»:
Подготовленные женщины гораздо лучше рожают. Женщина знает, что с ней происходит, как с этими ощущениями справляться, и как сделать так, чтобы от родов получить удовольствие. Женщина шла, она не знала, но когда она встречала схватки и не знала, как себя вести, роды проходили совершенно по-другому.
Теперь женщины начинают понимать, что исход родов зависит, насколько она сама все правильно сделает для того, чтобы ее ребеночек родился здоровым.
Партнерские роды – это тоже сегодня привычное дело в Беларуси.
Татьяна Зенькевич:
Хотя бы вот эту первую фазу родов, когда и совместное дыхание очень хорошо помогает, и расслабление помогает, и поддержка мужа очень хорошо.
Подробности – в видеоматериале