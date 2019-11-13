От страха до эйфории. Как помогают беременным подготовиться к родам в областных роддомах

О том, как помогают беременным подготовиться к родам, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране» .

Что касается родов и нашего состояния, перечислим эти эмоции. Это и страх, и беспомощность, и счастье, и эйфория и еще много всего разного.

Начало новой жизни. Сегодня это целая наука. От ЭКО и до самых современных технологий по выхаживанию малышей. В наших роддомах помогают выжить даже малышам с весом в 500 граммов.

Даже не знали пол ребёнка. Когда появилось УЗИ в Беларуси?

Вот курсы для беременных – в областном роддоме, их организовали 20 лет назад.