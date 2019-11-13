Прямой эфир

К каким заболеваниям может привести стресс?

13 ноября 2019 11:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К каким заболеваниям может привести стресс, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Снежана Кавриго, заведующая Городским центром здоровья:
Стресс это фактор риска фактически всех неинфекционных заболеваний. Почему мы и проводим акцию, которая идет по профилактики и стрессов в том числе, потому что от влияния вашей нервной системы зависит работа сердечно-сосудистой системы это доказано.

9 районов – 9 точек. В Минске пройдут медицинские осмотры, где можно задать любой вопрос врачу

От влияния стресса, от вашей загруженности, каких-либо жизненных ситуаций человек может прийти и к сахарному диабету первого типа. Если мы с вами говорим о стрессе, то онкологические заболевания, ни для кого не секрет, тоже могут быть.

К каким заболеваниям может привести стресс? -1

 

# Здоровье # Здоровье # Снежана Кавриго # Фотофакт # Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
Можно задать вопрос профильному врачу. Социсследование для женщин стартовало в Беларуси
13 ноября 2019 11:01

Можно задать вопрос профильному врачу. Социсследование для женщин стартовало в Беларуси

9 районов – 9 точек. В Минске пройдут медосмотры, где можно задать любой вопрос врачу
13 ноября 2019 10:03

9 районов – 9 точек. В Минске пройдут медосмотры, где можно задать любой вопрос врачу

Учёные Беларуси и России займутся созданием новых антибиотиков
13 ноября 2019 08:07

Учёные Беларуси и России займутся созданием новых антибиотиков