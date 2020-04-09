Талон на скрининговое УЗИ можно получить онлайн. Что ещё изменилось для беременных

Диана Мардас, врач-акушер-гинеколог, ассистент кафедры общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО: Конечно, есть ряд вопросов, которые связаны, в первую очередь, с тем, что есть экстренная помощь, экстренные показания, на которые не может влиять никакая эпидемиологическая ситуация. Если у женщины начинаются роды, если ей нужна экстренная помощь, она действует по своему стандартному протоколу. Если это то, что можно отодвинуть либо не посещать женскую консультацию, вот живой пример: раньше женщине нужно было пройти женскую консультацию для того, чтобы получить талон на скрининговое УЗИ, сейчас все это происходит в режиме онлайн, и будущая мама забирает талон в онлайн-режиме. Это тоже еще одна опция, которую будет здорово пролонгировать и после. В остальном мы говорим, что роды не остановишь, поэтому беременные сейчас в зоне повышенного внимания.

Еще что изменилось, если беременная чувствует себя плохо, если у нее повышается температура, если у нее есть какие-то вопросы в сторону вирусного генеза, ей не нужно и не стоит бежать к врачу, в женскую консультацию, ей нужно вызывать 103 и уже дома разбираться с этой проблемой. Так же рекомендую поступать всем жителям Республики Беларусь.

Какие вы можете дать рекомендации беременным женщинам?

Диана Мардас:

Я достаточно серьезно отношусь к рекомендациям для беременных в данной ситуации. Если беременная может позволить себе режим здоровой самоизоляции, я считаю, что она должна это сделать. Не стоит посещать никакие массовые места, если нет острой и глобальной необходимости. Лучше использовать службы доставки, не ходить по магазинам и не совершать какие-то там прогулки с подружками в парке в количестве 30 человек и более. Иммунитет нужно повышать. Руки нужно мыть. Если болеешь, ходить в маске. Если рядом кто-то больной в маске, лучше, вообще, не контактировать с ним. Если у беременной дома кто-то заболел, лучше развести их по разным жилплощадям. Это действительно очень важно.