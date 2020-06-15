«Вас могут причислить к числу нездоровых личностей, посоветовать психиатра». Кто такие газлайтеры и чем они могут быть опасны

1940-ые. В американский прокат выходит картина «Gaslight», что в переводе звучит, как «Газовый свет». Первая экранизация пьесы Пэтрика Хэмилтона о преступнике, который в поисках фамильных драгоценностей в доме, ловкими манипуляциями заставляет супругу усомниться в своей адекватности и убеждает в том, что она сходит с ума.

Эстетика классического нуара, как выяснилось, царила и в реальных заокеанских семьях. Многие американцы в киногероях узнавали своих партнеров и начинали понимать истинную причину своих душевных мук. Позже в психологии появится одноименный термин «газлайтинг», которым и станут впоследствии обозначать тип психологического насилия.

Марина Прохорова, психолог:

Человек на все ваши аргументы, в целом на какие-то ваши истории, рассказы будет реагировать весьма своеобразно. Это будет либо какое-то обесценивание, несогласие: «Да у тебя с головой не все в порядке», «Иди нервишки подлечи» или «Может, ты валерьяночки попьешь, а то я вижу, как-то ты совсем разнервничался». Газлайтер в этом случае будет отвечать: «Такого не было», «Ты все придумываешь», «Тебе показалось», «Тебе, что, приснилось?» или «Ты нормальный?!». Всячески будет дистанцироваться, отгораживаться и сбрасывать с себя таким образом ответственность.

Непринятие чужой позиции, непризнание своих ошибок, подавляющие чувства стыда, вины либо внутренняя неудовлетворенность – это неполный список чувств, из которых моральный насильник выжимает ядовитые соки и инфицирует ими своего партнера. И после каждой дозы такого «психологического мышьяка» разум даже сильной и уверенной в себе личности постепенно затуманивается. Марина Прохорова:

Это может происходить осознанно, так и совершенно неосознанно. Бессознательное поведение такого рода включается в том случае, если человек сам довольно долго находился в травмирующей ситуации. Например, воспитывался в таких условиях, где родители оставались глухи к каким-то потребностям своего ребенка. Есть и довольно осознанное поведение, когда человек действительно начинает манипулировать.

За маской газлайтера может скрываться и нарциссическая личность с ярко выраженным стремлением к «полюсу грандиозности». Восприятие себя совершенным отвергает любое доказательство своей неправоты. Марина Прохорова:

Вас действительно могут причислить к числу нездоровых личностей, посоветовать психиатра, оставить контактик человека и просто в целом даже, возможно, распространять какие-то неприятные слухи, сплетни. Таким образом, газлайтер ограждает от вас общество, хотя на самом деле он просто пытается сделать все возможное, чтобы он как личность не попал под угрозу разоблачения. Он может понимать: «Это мой козырь, это нечто, чем я могу управлять другими людьми».