В Пинске открыли новый корпус межрайонного онкодиспансера

Новости Беларуси. Новый уровень помощи и диагностики для онкологических пациентов. В Пинске открыли реконструированный корпус межрайонного онкодиспасера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблема оставалась актуальной более 10 лет. Увеличивались отделения, появлялись новые, а площадь помещений оставалась прежней. После перевода двух отделений городской больницы в другое место освободилось двухэтажное здание, расположенное по соседству с онкодиспансером. Его связали с основным внешней галереей.

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Реконструкцию завершили меньше чем за год. Средства выделяли из областного бюджета – более 4,5 миллиона рублей. Среди нового оборудования – компьютерный томограф для поликлинического отделения.