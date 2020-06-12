Дефицит – 3-я группа и отрицательный резус-фактор. Как стать донором плазмы для больных коронавирусом

Алеся Картыжова, донор плазмы:

Взяли кровь, перезвонили через 2 дня и назначили уже дату, когда приезжать сдавать.

Алеся – врач-нейрохирург. Коварный COVID настиг в отпуске, благо, в легкой форме. Карина вернулась с мужем из Египта. Но случай оказался непривозным. Боль в глазах, головная боль, температура, потеря вкуса и запаха случились намного позже на родине.

Карина Щербацевич, донор плазмы:

Мы пролежали в больнице 15 дней и нас даже не лечили никакими антибиотиками, просто сами. Если это поможет людям, тогда, конечно, я не откажусь, т. е. и первый раз, и второй раз. Если бы это были другие причины, я бы, может быть, подумала.

В городской центр трансфузиологии каждый день обращаются по 20-30 человек, поборовших COVID-19. Заготавливать иммунную плазму для наших врачей не в новинку. Так было со стафилококком, синегнойной палочкой и другими инфекциями.

Ольга Махина, врач-трансфузиолог УЗ «6-я городская клиническая больница г. Минска»:

Иммунная плазма содержит антитела специфические к COVID-инфекции – это иммуноглобулины G. Ольга Климович, заместитель главного врача по трансфузиологии УЗ «6-я городская клиническая больница г. Минска», главный трансфузиолог г. Минска:

Переливать ее можно не всем. Создается консилиум для того, чтобы принять решение о переливании такой плазмы. Это, в основном, люди средней степени тяжести, у которых нет существенных изменений в коагулограмме. На раннем этапе перевода на ИВЛ тоже можно использовать.

Однако «инвестировать» в банк плазмы могут далеко не все. С момента выздоровления должно пройти минимум месяц, чтобы организм восстановился и выработал достаточное количество антител. Ольга Махина:

На сегодняшний день мы проработали порядка 600 человек, из них 300 человек были отобраны для обследования, примерно половина из них уже обследованы – это порядка 160 человек и на сегодняшний день 41 человек сдал плазму. Кроме того, вся плазма, которая будет заготовлена, в этот же день подвергается патогенредукции, т. е. на специальном аппарате с помощью ультрафиолетовых лучей идет дополнительное обеззараживание этой плазмы.

Ольга Климович:

К этой группе доноров у нас особое отношение, у них делается и электрокардиограмма на месте здесь, и коагулограмма, и биохимический анализ, и развернутый анализ крови, антитела, поэтому это требует определенного времени. Общие требования к донорам не поменялись: возраст от 18 до 60 лет, вес не менее 55 кг, отсутствие хронических заболеваний. Обильное питье, обязательный легкий завтрак до и белковая пища после. Но даже, если вы не успели, в городском центре трансфузиологии об этом позаботились.

К слову, запасов плазмы здесь предостаточно. Дефицит – 3-я группа и отрицательный резус-фактор. Так что Алеся оказалась в нужном месте в нужный час. А Карина с мужем и вовсе успели сделать благое дело дважды. По статистике же, в сети COVID чаще попадают люди со второй группой крови. С ее «фондом» у нас также проблем нет. Ольга Климович:

Сказочных выздоровлений после переливания плазмы я не могу сказать, что так должно быть, потому что это комплексное лечение. У нас есть такие пациенты, которым из 6-й клинической больницы переливалась такая плазма. Есть достаточно интересные клинические случаи, когда это помогло. Мы надеемся, что и в дальнейшем, кому будет переливаться, будет достигаться положительный результат.

Карина Щербацевич:

Мне хочется, чтобы все это быстрее закончилось, потому что для меня самое главное – чтобы все близкие любимые люди встретились и были здоровые, встретили лето в хорошем настроении. И до пандемии в Беларуси всегда было много доноров и неравнодушных сердец. Только за прошлый год более 67 тысяч со званием почетных. Это люди, сдавшие кровь не менее 40 раз. К слову, болеют они гораздо реже остальных. Иммунитет в тонусе. Внести свою каплю во имя жизни может каждый из нас.