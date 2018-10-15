Белорусский препарат, оказывающий точечное действие на опухоль, проходит регистрацию в Южной Корее

Новости Беларуси. Отечественный препарат для лечения онкологических заболеваний проходит регистрацию в Южной Корее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лекарственное средство на протяжении нескольких лет проходило клинические испытания в этой стране. Преимущество препарата – в локальном воздействии. Он оказывает точечный эффект на опухоль, и поэтому не такой вредный для здоровья.

В Беларуси уверены, регистрация средства в Корее позволит расширить географию поставок отечественной продукции в страны Тихоокеанского региона. Сейчас в списке более 30 государств.

Виктор Шеин, заместитель генерального директора РУП «Управляющая компания холдинга «Белфармпром»:

Все, что производится в стране, отвечает мировым стандартам, мировым технологиям. 24 наименования лекарственных средств сейчас находится в портфеле по разработке. В основном, это сердечно-сосудистые заболевания и лекарственные средства, направленные на лечение онкологических заболеваний. То, что является основной причиной смертности населения.