В Витебске открыли обновленный корпус областной клинической больницы и операционный блок в детской областной больнице

Новости Беларуси. В Витебске 7 ноября первых пациентов принял обновленный 9-этажный корпус областной клинической больницы. В комфортабельных палатах одновременно могут пребывать более 300 человек.

Современный операционный блок теперь появился и в детской областной больнице. Там уже провели 5 плановых и одну экстренную операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Питкевич, главный врач Витебской детской областной клинической больницы:

Теперь кроме хирургических, травматологических операций мы будем выполнять нейрохирургические операции. В настоящее время закупается оборудование для ЛОР-отделения, которое переезжает к нам с нового года. С нового года мы начинаем операции выполнять у детей с заболеваниями ЛОР-органов. И через полгода – офтальмологические операции.

Анастасия Груздева:

Намного лучше стали условия. Новое оборудование. Но врачи как были хорошими, так и остались. И персонал тоже.