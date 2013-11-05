11-я поликлиника Минска открылась после капитального ремонта

Новости Минска. Традиционно к 7 ноября по всей стране открываются новые объекты. Многие после капитального ремонта. Так, сегодня в Минске 11-я городская поликлиника встретила своих пациентов уже в обновленном виде. В медучреждении заменили мебель, закупили современное оборудование, сообщили в программе .

Сегодня в 11-ю столичную поликлинику многие пациенты приходят без жалоб на здоровье. А скорее, просто на экскурсию. По обновленному фасаду и не скажешь, что здание 72-го года постройки.

Николай Трубчик, главный врач УЗ «11-я городская поликлиника»:

Чуть больше 2 лет шел капитальный ремонт. Конечно, было сложно и медикам и пациентам. Но, в принципе, мы выстояли, дождались. И достаточно на хорошем уровне сегодня в городе. То, что мы сегодня имеем – это и фасад, и стены, и мебель, и современное оборудование.

Удобная мебель в кабинетах и коридорах. Порядка 80 новых компьютеров с медицинским программным обеспечением. И, конечно, оборудование по последнему слову техники. За время капитального ремонта в поликлинике полностью обновили все отделения.

Пациентка:

В этой поликлинике я уже обслуживаюсь 25 лет. Естественно, она изменилась на глазах. Ремонт прошел быстро, можно сказать – неплохо. И видно уже качество.

2 новых медицинских агрегата появились и в офтальмологическом кабинете. С помощью них исследования будут проводить без применения глазных капель и обезболивания.

Галина Михневич, врач-офтальмолог УЗ «11-я городская поликлиника»:

Пациенту мы не закапываем капельки, как это было раньше, не обезболиваем анестетиками и не кладем грузик непосредственно на глазик – это большой плюс. Человек не испытывает каких-либо отрицательных эмоций. Плюс, это хорошо для пациентов, которые не переносят анестетики.

Улучшить диагностику заболеваний на ранних стадиях помогут два новых УЗИ-аппарата. Изменится процесс и рентгенографических обследований. От пленки перешли к цифре.

Этот рентгеновский аппарат превосходит своих предшественников в разы. Во-первых, уменьшается лучевая нагрузка на пациента, сама процедура проходит гораздо быстрей, и, наконец, получаемое цифровое изображение позволяет делать более точные исследования.

Всего в республике к концу следующего года модернизируют несколько десятков медучреждений. К примеру, только в Минске сейчас капитальный ремонт проходит в порядка 10 поликлиниках. Готовится к открытию и подстанция скорой помощи.

Виктор Сиренко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Для скорой помощи ничего не строилось. Это первая типовая подстанция, которая будет в Минске и которую мы будем тиражировать по микрорайонам. В том числе, одна подстанция запланирована в далекой перспективе в Ленинском районе, такая же в Московском и Первомайском районах.