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Оздоровительный центр для инвалидов и пожилых людей открылся на улице Тикоцкого в Минске

05 ноября 2013 20:39
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Новости Минска. Оздоровительный центр для инвалидов и пожилых людей открылся на улице Тикоцкого. Посетителей  клуба ждут интересные занятия, лечебные процедуры и консультации врача. Все желающие смогут воспользоваться виброплатформой, беговой дорожкой, тренажерами и кедровой бочкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Также для детей и молодых людей с ограниченными возможностями предусмотрен необычный досуг.  Их будут обучать игре в новус – так называемый морской бильярд.

Елена Филимонова, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района»:
Количество инвалидов - в районе более 13 тысяч, и все они находятся дома. Чтобы привлечь их к активному образу жизни, чтобы посмотреть. Может, им здесь понравится, может, усовершенствуются их какие-то способности и навыки, и умения. И  они найдут здесь второе место для общения и досуга.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Здоровье

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