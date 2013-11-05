Оздоровительный центр для инвалидов и пожилых людей открылся на улице Тикоцкого в Минске

Новости Минска. Оздоровительный центр для инвалидов и пожилых людей открылся на улице Тикоцкого. Посетителей клуба ждут интересные занятия, лечебные процедуры и консультации врача. Все желающие смогут воспользоваться виброплатформой, беговой дорожкой, тренажерами и кедровой бочкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Также для детей и молодых людей с ограниченными возможностями предусмотрен необычный досуг. Их будут обучать игре в новус – так называемый морской бильярд.

Елена Филимонова, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района»:

Количество инвалидов - в районе более 13 тысяч, и все они находятся дома. Чтобы привлечь их к активному образу жизни, чтобы посмотреть. Может, им здесь понравится, может, усовершенствуются их какие-то способности и навыки, и умения. И они найдут здесь второе место для общения и досуга.