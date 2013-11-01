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Лихорадка в Никарагуа: количество зараженных увеличилось до нескольких тысяч человек

01 ноября 2013 19:35
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Новости Никарагуа. Распространение другого вируса, никак не связанного с компьютерами, не удается локализовать в Никарагуа. Вспышка смертельно опасной лихорадки Денге там привела к смерти более десятка человек.

При этом, несмотря на введение в стране в конце октября режима Чрезвычайного эпидемического положения, количество зараженных уже составило несколько тысяч. Усугубляют ситуацию нехватка квалифицированных кадров и низкий уровень медицинского обслуживания в этом Центрально-американском государстве в целом.  

Как отмечают эксперты, особо уязвимы перед вирусом, передающимся от человека к человеку, дети, старики, люди с ослабленным иммунитетом и туристы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

# Вирусные заболевания # Здоровье

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