В США от менингита умирают люди после получения обезболивающего в медучреждениях

Новости США. В США зафиксирована вспышка редкой формы менингита - грибковой. По последним данным, жертвами опасного заболевания стали уже 8 человек, более сотни заражены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди жалуются на лихорадку и головную боль.

Источник смертельно опасного вируса нашли. Это ампулы с обезболивающим. Их поставляли из штата Массачусетс в медучреждения по всей стране. Ядовитые инъекции могли получить до 13 тысяч человек.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Редкая инфекция в пакистанском Карачи привела к гибели 10 человек. Все они заразились амебным менингоэнцефалитом. Источник выявлен в местных водоемах с пресной водой. Заболевание почти во всех случаях приводит к летальному исходу.