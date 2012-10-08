33 поликлиника в Минске в январе закроется на капремонт. Филиал появится в студенческой деревне

Новости Беларуси. Социальные новшества для молодежи. Филиал 33 поликлиники откроют в студенческой деревне. Это поможет разгрузить основное здание медучреждения. Его начнут готовить к капремонту, который начнется в январе. На время реконструкции поликлиника закрываться не будет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Игорь Юркевич, первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Запланирована организация еще одного медпункта в общежитии БГУИРа, полноценного медицинского пункта в общежитии Белорусского медуниверситета. Он уже есть, но мы его несколько расширим. Аптечный киоск будет, рабочие места стоматологов, терапевтов.