Массовое отравление грибами в Гомельской области: 32 случая, 6 с летальным исходом

Новости Беларуси. С начала сентября в Гомельской области 32 человека отравились грибами, из них 6 умерли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отравления грибами зарегистрированы в Гомеле, Гомельском районе, Мозыре, Речице, Чечерске, Жлобинском и Лельчицком районах. За три недели сентября отравлений в 2 раза больше, чем за весь 2011 год.

Ядовитых грибов много, но отравиться можно даже белым грибом. Всё дело в том, что ядовитые токсины в разном количестве могут содержатся в любом виде грибов. Но абсолютный чемпион, конечно, бледная поганка.

Дмитрий Запольский, заведующий токсикологическим отделением ГУЗ «Гомельская городская. больница скорой медицинской помощи»:

Теоретически, достаточно съесть четвертинку шляпки, чтобы получить тяжелейшее отравление, возможно с летальным исходом.

Амотоксины, содержащиеся в бледной поганке, один из сильнейших ядов на планете. Он разрушает печень, почки и головной мозг. Спасти человека можно лишь на ранних стадиях отравления.

Травят людей не только лесные, но и городские грибы. Две пенсионерки независимо друг от друга насобирали грибов в городском сквере. Приготовили и накормили ими своих близких. В итоге 4 человека оказались на больничных койках. Одного мужчину врачам спасти так и не удалось.

Людмила Скоромная, заведующая отделом гигиены питания Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

В этом году в Гомельской области сложилась очень серьёзная ситуация с отравлениями грибами. Зарегистрировано около 30 отравившихся, 6 смертельных случаев.

Более 60% всех отравившихся - пенсионеры. Четверо из шести погибших. Возможно, пожилых людей подводит зрение. Однако, в зоне риска и опытные грибники: травились в этом году и лисичками, и маслятами. Поэтому при первых симптомах, а это банальная диарея, необходимо безотлагательно обратиться в больницу. В лечении отравления счёт идёт на минуты.