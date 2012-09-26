Прямой эфир

Массовое отравление грибами в Гомельской области: 32 случая, 6 с летальным исходом

26 сентября 2012 07:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С начала сентября в Гомельской области 32 человека отравились грибами,  из них 6 умерли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отравления  грибами зарегистрированы в Гомеле, Гомельском районе, Мозыре, Речице, Чечерске, Жлобинском и Лельчицком районах. За три недели сентября отравлений в 2 раза больше, чем за весь 2011 год.

Ядовитых грибов много, но отравиться можно даже белым грибом. Всё дело в том, что ядовитые токсины в разном количестве могут содержатся в любом виде грибов. Но абсолютный чемпион, конечно, бледная поганка.

Дмитрий Запольский, заведующий токсикологическим отделением ГУЗ «Гомельская городская. больница скорой медицинской помощи»:
Теоретически, достаточно съесть четвертинку шляпки, чтобы получить тяжелейшее отравление, возможно с летальным исходом. 

Амотоксины, содержащиеся в бледной поганке, один из сильнейших ядов на планете. Он разрушает печень, почки и головной мозг. Спасти человека можно лишь на ранних стадиях отравления.

Травят людей не только лесные,  но и городские грибы. Две пенсионерки независимо друг от друга насобирали грибов в городском сквере. Приготовили и накормили ими своих близких. В итоге 4 человека оказались на больничных койках. Одного мужчину врачам спасти так и не удалось.

Людмила Скоромная, заведующая отделом гигиены питания Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
В этом году в Гомельской области сложилась очень серьёзная ситуация с отравлениями грибами. Зарегистрировано около 30 отравившихся,  6 смертельных случаев. 

Более 60% всех отравившихся - пенсионеры. Четверо из шести погибших. Возможно, пожилых людей подводит зрение. Однако, в зоне риска и опытные грибники: травились в этом году и лисичками, и маслятами. Поэтому при первых симптомах, а это банальная диарея, необходимо безотлагательно обратиться в больницу. В лечении отравления счёт идёт на минуты.

# Здоровье # Массовое отравление # Дмитрий Запольский # Людмила Скоромная

Другие новости рубрики

Все новости
19 сентября 2012 13:13

Минздрав Беларуси в 2013 году намерен в первую очередь поддержать медперсонал первичного звена

16 сентября 2012 16:38

Наталья Люцко - не просто главврач Чистинской районной больницы, а героиня любовной истории, достойной экранизации

13 сентября 2012 19:41

Ежегодно у 6 тыс. белорусов обнаруживают рак кожи. Метод профилактики – удаление родимых пятен