После кап ремонта открылась 14 стоматологическая поликлиника в Минске

Новости Беларуси. 3 октября после капитального ремонта открылась 14 стоматологическая поликлиника. Здание утеплили, установили стеклопакеты и заменили все коммуникации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В современных кабинетах разместили высокотехнологичное оборудование. Оно позволит применять инновационные технологии протезирования зубов. В рамках модернизации здесь установили цифровой рентгенологический комплекс и операционный стоматологический микроскоп. Несмотря на это, цены в государственной клинике на тридцать процентов ниже, чем в коммерческих.