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После кап ремонта открылась 14 стоматологическая поликлиника в Минске

04 октября 2012 08:45
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Новости Беларуси. 3 октября после капитального ремонта открылась 14 стоматологическая поликлиника. Здание утеплили, установили стеклопакеты и заменили все коммуникации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В современных кабинетах разместили высокотехнологичное оборудование. Оно позволит применять инновационные технологии протезирования зубов. В рамках модернизации здесь установили цифровой рентгенологический комплекс и операционный стоматологический микроскоп. Несмотря на это, цены в государственной клинике на тридцать процентов ниже, чем в коммерческих.

# Поликлиники в Минске # Государственная политика # Здоровье

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