Новые программы скрининга раковых заболеваний разрабатывают в Беларуси

Новости Беларуси. Новые программы скрининга рака шейки матки, предстательной железы, кишечника и молочной железы разрабатывают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти виды онкозаболеваний – самые распространенные, их ранняя диагностика позволяет спасти тысячи жизней. Скрининг рака – это поиск злокачественного образования у человека, не имеющего никаких симптомов. В 2019 году количество столкнувшихся с тяжелым заболеванием увеличилось на 53 тысячи человек. Смертность от злокачественных образований сегодня на втором месте. В половине случаев люди обращаются к врачу на поздних стадиях. Наши онкологи уверены, что новые программы скрининга позволят улучшить статистику.

Елена Хоревич, врач-онколог ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова»:

Процент выявления ранних форм рака приближается практически к ста процентам – 84,3 % – и в группе скрининга выявляется в ранних стадиях. Это дает положительный эффект и в плане выздоровления населения, и в плане уменьшения объема лечения.

Виктор Кондратович, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

Есть хорошие результаты, есть плохие результаты. Ну, на то пилотной проект – для того, чтобы оценить реально возможности системы здравоохранения, реальные возможности нашего населения для проведения скрининга. Я полагаю, в этом году мы подведем итоги этих пилотных проектов. И после этого выберем те направления, по которым работать, и приступим к широкомасштабному скринингу.