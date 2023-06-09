Иглоукалывание и антибиотики. Могут ли взаимодействовать восточная и европейская медицины?

Есть те, кто доказывает, что БАДы приносят организму немалый вред. Другие считают, что благодаря такой терапии улучшается здоровье и поднимается жизненный тонус, а третьи вообще не знают, что это такое. Панацея, шарлатанство или хитрый маркетинговый ход? И что стоит за несложной аббревиатурой? Пришло время узнать в программе «В поисках истины».

Юлия Руденко, рефлексотерапевт, заведующая Клиническим центром традиционной восточной медицины:

Мы находимся в Клиническом центре традиционной восточной медицины, который является структурным подразделением 10-й городской клинической больницы Минска. Центр был основан в 2009 году и работает по сей день. Ежедневно нас посещает около 100 пациентов. Основные процедуры, которые мы проводим в нашем отделении, – это иглоукалывание, некоторые физиопунктурные методы: лазеропунктура, магнитопунктура. Из более современных методов, которые мы используем при реабилитации пациентов, – карбоксирефлексотерапия и ударноволновая рефлексотерапия. Также можно получить процедуры гирудопунктурной терапии, то есть мы проводим лечение с помощью пиявок.

Восточная медицина давно и хорошо знакома многим. Но центр в городской клинической больнице – явление поистине уникальное. Это еще одно доказательство того, что традиционная и так называемая нетрадиционная медицина могут не просто мирно сосуществовать, но и дополнять друг друга. Юлия Руденко:

Мы принимаем пациентов, которые проходят стационарное лечение на базе 10-й больницы, а также к нам приходят пациенты амбулаторные, которых направляют врачи поликлиник, диспансеров Минска.

Болевые синдромы, неврологические проявления остеохондроза, патологии суставов, заболевания периферической нервной системы. Сложные диагнозы физиотерапевтическими методами вряд ли получится снять. Но повысить качество жизни – вполне. Ирина Тарасенко уже не первый год проходит курс иглоукалывания. Женщина уверена: для улучшения самочувствия одними таблетками не обойтись.

Ирина Тарасенко:

У меня бывают головные боли, левая сторона болит. Мне делают иглоукалывание по левой стороне головы. Помогает. Восточная медицина – старейшая в мире. Она способствует здоровью и благополучию путем лечения болезней с помощью шести основных направлений: иглоукалывания, питания, лечения травами, медитации, физических упражнений и массажа.

Александр Сиваков, главный внештатный специалист по нетрадиционным методам лечения Министерства здравоохранения Беларуси, доктор медицинских наук, профессор:

Кроме этого, современная традиционная китайская медицина включает и различные виды гимнастики, которые подразделяются условно на лечебные и профилактические. Они используются для оздоровления. Наиболее известна гимнастика тай-чи, или по-китайски – тайцзицюань.

Сегодня в восточной медицине все больше внимания уделяется питанию. Различные пищевые продукты и приготовленные из них блюда влияют на организм по-разному: одни могут лечить, а другие становятся ядом. Опыт применения правильного питания по тибетской медицине говорит о том, что большинство людей, имеющих проблемы со здоровьем, в обычном медикаментозном лечении не нуждаются вовсе, а для выздоровления достаточно изменить образ жизни и меню. Александр Сиваков:

В традиционной китайской медицине обычно не используются, как в европейской медицине, стандартные диеты, которые основаны на разных принципах. На принципе редукции, то есть удаления из рациона питания тех или иных продуктов. В традиционной китайской медицине обращают внимание на диагноз, далее выделяют продукты питания, которые влияют именно на эту систему, например, связанную с заболеваниями бронхо-легочной системы. Затем в традиционной китайской медицине так называемые горячие и холодные продукты питания. Здесь речь идет не о температурных характеристиках приготовления пищи, а об их физиологическом действии на организм.

Мы строим свое тело из того, что едим. Даже наши эмоции, настроение, умственная активность, успехи в огромной степени зависят от рациона. Правильное питание по тибетской медицине способствует формированию новых клеток во всех жизненно важных ор­ганах тела и достижению полной гармонии в организме. Александр Сиваков:

Мне приходилось много раз бывать в Китайской Народной Республике на стажировках, и там я знакомился не только с теми методами, которые приняты у нас в стране и распространены достаточно широко: классическое иглоукалывание, массаж, прогревание и другие. Также с лекарственными средствами традиционной китайской медицины. Китайские лекарственные средства, как правило, многокомпонентны. Если посмотреть на их состав, это преимущественно лекарственные средства, включающие компоненты растительного происхождения.

Астрагал перепончатый, корень пиона – и хотя компоненты китайских «прописей» отличаются, принцип тот же. Лекарственные препараты содержат большую дозу действующих веществ, нежели БАДы, и служат для лечения. Вторые поддерживают организм и помогают избежать обострения заболевания.

Катерина Давыдова, диетолог, нутрициолог:

Есть острые и хронические состояния, это надо разделять. При остром состоянии обязательно нужна, если у человека есть жалобы, коррекция лекарственными препаратами, которые назначает врач. Это естественно, никто не имеет права отменить, кроме лечащего врача. Если есть хроническое состояние, тогда можно работать именно добавками, потому что у человека есть время, ресурс.