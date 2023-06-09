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Иглоукалывание и антибиотики. Могут ли взаимодействовать восточная и европейская медицины?

09 июня 2023 20:06
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Есть те, кто доказывает, что БАДы приносят организму немалый вред. Другие считают, что благодаря такой терапии улучшается здоровье и поднимается жизненный тонус, а третьи вообще не знают, что это такое. Панацея, шарлатанство или хитрый маркетинговый ход? И что стоит за несложной аббревиатурой? Пришло время узнать в программе «В поисках истины».

Иглоукалывание и антибиотики. Могут ли взаимодействовать восточная и европейская медицины?-1

Юлия Руденко, рефлексотерапевт, заведующая Клиническим центром традиционной восточной медицины:
Мы находимся в Клиническом центре традиционной восточной медицины, который является структурным подразделением 10-й городской клинической больницы Минска. Центр был основан в 2009 году и работает по сей день. Ежедневно нас посещает около 100 пациентов. Основные процедуры, которые мы проводим в нашем отделении, – это иглоукалывание, некоторые физиопунктурные методы: лазеропунктура, магнитопунктура. Из более современных методов, которые мы используем при реабилитации пациентов, – карбоксирефлексотерапия и ударноволновая рефлексотерапия. Также можно получить процедуры гирудопунктурной терапии, то есть мы проводим лечение с помощью пиявок.

Иглоукалывание и антибиотики. Могут ли взаимодействовать восточная и европейская медицины?-4

Восточная медицина давно и хорошо знакома многим. Но центр в городской клинической больнице – явление поистине уникальное. Это еще одно доказательство того, что традиционная и так называемая нетрадиционная медицина могут не просто мирно сосуществовать, но и дополнять друг друга.

Юлия Руденко:
Мы принимаем пациентов, которые проходят стационарное лечение на базе 10-й больницы, а также к нам приходят пациенты амбулаторные, которых направляют врачи поликлиник, диспансеров Минска.

Иглоукалывание и антибиотики. Могут ли взаимодействовать восточная и европейская медицины?-7

Болевые синдромы, неврологические проявления остеохондроза, патологии суставов, заболевания периферической нервной системы. Сложные диагнозы физиотерапевтическими методами вряд ли получится снять. Но повысить качество жизни – вполне.

Ирина Тарасенко уже не первый год проходит курс иглоукалывания. Женщина уверена: для улучшения самочувствия одними таблетками не обойтись.

Иглоукалывание и антибиотики. Могут ли взаимодействовать восточная и европейская медицины?-10

Ирина Тарасенко:
У меня бывают головные боли, левая сторона болит. Мне делают иглоукалывание по левой стороне головы. Помогает.

Восточная медицина – старейшая в мире. Она способствует здоровью и благополучию путем лечения болезней с помощью шести основных направлений: иглоукалывания, питания, лечения травами, медитации, физических упражнений и массажа.

Иглоукалывание и антибиотики. Могут ли взаимодействовать восточная и европейская медицины?-13

Александр Сиваков, главный внештатный специалист по нетрадиционным методам лечения Министерства здравоохранения Беларуси, доктор медицинских наук, профессор:
Кроме этого, современная традиционная китайская медицина включает и различные виды гимнастики, которые подразделяются условно на лечебные и профилактические. Они используются для оздоровления. Наиболее известна гимнастика тай-чи, или по-китайски – тайцзицюань.

Иглоукалывание и антибиотики. Могут ли взаимодействовать восточная и европейская медицины?-16

Сегодня в восточной медицине все больше внимания уделяется питанию. Различные пищевые продукты и приготовленные из них блюда влияют на организм по-разному: одни могут лечить, а другие становятся ядом. Опыт применения правильного питания по тибетской медицине говорит о том, что большинство людей, имеющих проблемы со здоровьем, в обычном медикаментозном лечении не нуждаются вовсе, а для выздоровления достаточно изменить образ жизни и меню.

Александр Сиваков:
В традиционной китайской медицине обычно не используются, как в европейской медицине, стандартные диеты, которые основаны на разных принципах. На принципе редукции, то есть удаления из рациона питания тех или иных продуктов. В традиционной китайской медицине обращают внимание на диагноз, далее выделяют продукты питания, которые влияют именно на эту систему, например, связанную с заболеваниями бронхо-легочной системы. Затем в традиционной китайской медицине так называемые горячие и холодные продукты питания. Здесь речь идет не о температурных характеристиках приготовления пищи, а об их физиологическом действии на организм.

Иглоукалывание и антибиотики. Могут ли взаимодействовать восточная и европейская медицины?-19

Мы строим свое тело из того, что едим. Даже наши эмоции, настроение, умственная активность, успехи в огромной степени зависят от рациона. Правильное питание по тибетской медицине способствует формированию новых клеток во всех жизненно важных ор­ганах тела и достижению полной гармонии в организме.

Александр Сиваков:
Мне приходилось много раз бывать в Китайской Народной Республике на стажировках, и там я знакомился не только с теми методами, которые приняты у нас в стране и распространены достаточно широко: классическое иглоукалывание, массаж, прогревание и другие. Также с лекарственными средствами традиционной китайской медицины. Китайские лекарственные средства, как правило, многокомпонентны. Если посмотреть на их состав, это преимущественно лекарственные средства, включающие компоненты растительного происхождения.

Иглоукалывание и антибиотики. Могут ли взаимодействовать восточная и европейская медицины?-22

Астрагал перепончатый, корень пиона – и хотя компоненты китайских «прописей» отличаются, принцип тот же. Лекарственные препараты содержат большую дозу действующих веществ, нежели БАДы, и служат для лечения. Вторые поддерживают организм и помогают избежать обострения заболевания.

Иглоукалывание и антибиотики. Могут ли взаимодействовать восточная и европейская медицины?-25

Катерина Давыдова, диетолог, нутрициолог:
Есть острые и хронические состояния, это надо разделять. При остром состоянии обязательно нужна, если у человека есть жалобы, коррекция лекарственными препаратами, которые назначает врач. Это естественно, никто не имеет права отменить, кроме лечащего врача. Если есть хроническое состояние, тогда можно работать именно добавками, потому что у человека есть время, ресурс.

Иглоукалывание и антибиотики. Могут ли взаимодействовать восточная и европейская медицины?-28

Строгая иерархия и распределение ролей – особенность китайских биологически активных добавок. Вспомогательные вещества способствуют главному действующему реализовывать терапевтические задачи. Третий компонент помогает избежать побочных действий, а четвертый является проводником. Во многом такая слаженная работа обеспечивает высокую эффективность добавок. Но есть и другие секреты.

Александр Сиваков:
В европейской медицине более принято уделять внимание лечению конкретных проявлений, то есть следствия болезни, симптомов. Китайская медицина в первую очередь учит и обращает внимание на лечение причины. То есть причинно-следственные связи издревле являются тем краеугольным камнем, на которых построена традиционная китайская фитотерапия.

Иглоукалывание и антибиотики. Могут ли взаимодействовать восточная и европейская медицины?-31

И травы, и фармпрепараты необходимы, утверждают врачи. Все зависит от конкретного случая и фазы заболевания. Например, в острый период не стоит отказываться от антибиотикотерапии.

Катерина Давыдова:
Антибиотики – это величайшее открытие человечества. Без них нам было бы сложно выжить в современном мире. Но когда мы поборолись с бактерией с помощью антибиотиков, можно восстанавливать флору, дальше работать добавками – натуральными, растительными, которые имеют сертификаты качества.

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# Медицина # Здоровье # Александр Сиваков # Катерина Давыдова # Фотофакт

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