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В Несвиже открылось новое фармацевтическое производство

15 ноября 2013 10:50
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Новости Беларуси.  «Инвестиции - в малый город». В Несвиже начало работать новое фармацевтическое производство. Пока здесь занимаются фасовкой и упаковкой лекарственных средств и биологически активных добавок. В будущем планируют создать контрольно-аналитическую лабораторию.

Открытие производства должно сделать свой ​​значительный вклад в программу импортозамещения. Здесь созданы несколько десятков рабочих мест, что положительно скажется на развитии экономики района. К слову, производство - с участием иностранного капитала - именно в Несвиже появилась неслучайно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Никифоров, заместитель директора предприятия:
Несвиж становится второй фармацевтической столицей, после Минска, так как тут уже функционирует 4 фармацевтических производства. Планируется осваивать на данном предприятии лекарственные средства, как сердечнососудистые, так и для лечения пульмонологических заболеваний, а также различные нестероидные противовоспалительные  лекарственные средства. На данной производственной линии планируется  осваивать биологически активные добавки - выпущено уже 2 наименования.

# Белорусские лекарства # Здоровье # Фотофакт # Александр Никифоров

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