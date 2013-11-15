В Несвиже открылось новое фармацевтическое производство

Новости Беларуси. «Инвестиции - в малый город». В Несвиже начало работать новое фармацевтическое производство. Пока здесь занимаются фасовкой и упаковкой лекарственных средств и биологически активных добавок. В будущем планируют создать контрольно-аналитическую лабораторию.

Открытие производства должно сделать свой ​​значительный вклад в программу импортозамещения. Здесь созданы несколько десятков рабочих мест, что положительно скажется на развитии экономики района. К слову, производство - с участием иностранного капитала - именно в Несвиже появилась неслучайно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Никифоров, заместитель директора предприятия:

Несвиж становится второй фармацевтической столицей, после Минска, так как тут уже функционирует 4 фармацевтических производства. Планируется осваивать на данном предприятии лекарственные средства, как сердечнососудистые, так и для лечения пульмонологических заболеваний, а также различные нестероидные противовоспалительные лекарственные средства. На данной производственной линии планируется осваивать биологически активные добавки - выпущено уже 2 наименования.