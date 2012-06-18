В Минске придумали, как решить проблему дефицита поликлиник в новых микрорайонах

Новости Минска. К октябрю 2012 начнёт функционировать компактное отделение амбулаторного типа на базе нотариальной конторы Фрунзенского района. Здесь будут работать врачи общей практики и терапевты, пока строятся новые поликлиники, сообщили в программе «Новости» 24 часа на СТВ.

Стартовый проект в перспективе поддержат все микрорайоны, в которых рост жилья опережает инфраструктуру.

Виктор Сиренко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Решается вопрос по [увеличению] количества участковых терапевтов. Тревоги [по недостатку специалистов] не совсем оправданы. Мы получили в этом году в амбулаторно-поликлиническую сеть на 100 специалистов больше [чем в прошлом], меняем формы работы: внедряем бригадные формы, развиваем межрайонные центры.



