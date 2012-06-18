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В Минске придумали, как решить проблему дефицита поликлиник в новых микрорайонах

18 июня 2012 12:16
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Новости Минска. К октябрю 2012 начнёт функционировать компактное отделение амбулаторного типа на базе  нотариальной конторы Фрунзенского района. Здесь будут работать врачи общей практики и терапевты, пока строятся новые поликлиники, сообщили в программе «Новости» 24 часа на СТВ.

Стартовый проект в перспективе поддержат все микрорайоны, в которых рост жилья опережает инфраструктуру.

Виктор Сиренко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Решается вопрос по [увеличению] количества участковых терапевтов. Тревоги [по недостатку специалистов] не совсем оправданы. Мы получили в этом году в амбулаторно-поликлиническую сеть на 100 специалистов больше [чем в прошлом], меняем формы работы: внедряем бригадные формы, развиваем межрайонные центры.


 

# Государственная политика в области здравоохранения # Государственная политика # Здоровье

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