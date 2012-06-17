Один день из жизни «скорой помощи», или Рабочие будни тех, кто нас спасает. Специальный репортаж СТВ

Новости Беларуси. Рабочая смена выездной бригады скорой помощи начинается в 8 утра и заканчивается ровно через 24 часа. За это время она спасает от боли десятки больных и порою спасает от смерти. Сегодня мы проведем один день с бригадой №952.

Не успели переодеться – вызов. В среднем за сутки фельдшер Денис Рабушко оказывает помощь 12 пациентам. Личный рекорд – 26 вызовов. Первый пункт назначения бригады 952 – улица Кузьмы Черного.

Молодой человек неудачно поужинал. В результате – расстройство пищеварения.

Кстати, этот вызов относится к неэкстренным. К такому пострадавшему скорая помощь может приехать в течение часа.

Каждый вызов имеет свой цвет и значение. Оранжевый – прибыть за 4 минуты, зеленый – за 15. Бывает, что помощь по прибытию и вовсе не нужна.

Денис Рабушко, фельдшер выездной бригады скорой помощи:

Можно было обойтись своими силами либо обратиться в поликлинику. Но у нас люди не хотят идти в поликлинику, потому что там очередь, нет талончиков. А здесь приедет скорая, все расскажет, все сделает.

Жанна Марчик, фельдшер выездной бригады скорой помощи:

Укололась иголкой во время шитья – головная боль, которая уже прошла. Но люди не звонят и не отменяют вызов. Такие люди думаю о себе, а не о том, что, может, кому-то скорая нужнее.

Это, скорее, исключение из правил. Бригада 952 спешит на помощь к человеку, у которого случился криз (резкий скачок давления).

Юрий Бильмон, водитель скорой помощи:

Идешь со скоростью. Все включено: мигалки, сирены. Но водители как будто не слышат, пока что-нибудь не скажешь.

Давление 230 на 110. Такой резкий перепад может негативно сказаться на сердце. Клофелин подействовал быстро. Давление практически стабилизировалось.

Жанна и Денис работают в линейной бригаде, которая оказывает помощь и при температуре, и при открытом переломе. За несколько лет работы они спасли от смерти уже не одного минчанина. Но скромно об этом молчат. Некоторые вызовы запоминаются на всю жизнь.

Денис Рабушко, фельдшер выездной бригады скорой помощи:

Приехали, а у женщины живот увеличен. Беременность она отрицает. Она даже не знала, что она беременная. Начались боли, вызвали скорую. При осмотре оказалось, что уже начались роды. Пришлось бригаде принимать.

На этот раз бригада выехала к женщине с подозрением инсульт. Пациентку нужно срочно доставить в больницу скорой помощи для дальнейшего обследования.

Жанна Марчик, фельдшер выездной бригады скорой помощи:

По приезду на вызов в некоторых случаях, скорее, нужна не медицинская помощь, а психологическая. Бабушки любят, чтобы с ними поговорили, выслушали их, поддержали.

У Жанны всегда в руках оранжевый ящик. В нем хранятся все необходимые лекарства и перевязочный материал.

Ординаторская комната почти пуста. Хотя на смене работает 50 человек. Все бригады на выездах. По улицам столицы колесит 146 скорых, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Бригаду 952 на этот раз вызвала милиция. Возле подъезда обнаружили лежащего мужчину. Мужчину удалось не только разбудить, но даже поднять на ноги. Пациент здоров. Эту ночь он проведет в вытрезвителе.

Для бригады 952 это был шестой по счету вызов. В перерывах между ними медики обычно дремлют и набираются сил. Их должно хватить еще на целую ночь.

Денис по ночам смотрит фильмы о войне. Так он отдыхает. Работа отнимает силы, особенно та работа, в которую вкладываешь душу.

Денис Рабушко, фельдшер выездной бригады скорой помощи:

Есть у нас люди, которые достаточно хорошо выполняют свою работу, профессиональные навыки хорошие, но души как таковой в работе нет.

Это достаточно тяжелая работа. Берется на себя боль каждого пациента. Трудно психологически.