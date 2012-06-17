Самогонщики: где в Беларуси встречаются Трус, Балбес и Бывалый и как с ними бороться

Новости Беларуси. Алкоголь во все времена был делом сверхприбыльным. Например, еще в XIX веке торговля спиртным официально составляла 55% доходной части бюджета Гродненской губернии. О доходах нелегальных самогонных баронов и тогда, и сегодня можно только догадываться.

Из 10 килограммов сахара и полукилограмма дрожжей получается 10 литров самогона. При общей стоимости ингредиентов в 96 тысяч белорусских рублей получаем 20 пол-литровых бутылок самогона по 4800 рублей за штуку.

Если же самогон готовится из картофеля или сахарной свеклы, его себестоимость и вовсе равна практически нулю. 100-процентная прибыль. Настоящий самогонный бум произошел совсем недавно, на рубеже столетий. В конце 90-ых алкоголизация населения суррогатным спиртным приобрела угрожающий характер.

Это тогда белорусы перешагнули страшный годовой рубеж потребления спиртного в 8 литров на человека. Порог критический, по словам специалистов. За криминальным рублем потянулись многие. Однако алкогольный бизнес – дело скользкое. Где для одних прибыль, там для других – горе.

Владимир Иванович мог бы и сам рассказать не один анекдот о подвыпившем мужичке. Да только в стационаре наркологического диспансера уже не до шуток. Диагноз «алкоголизм» разрушил семью, поставил крест на карьере. Дипломированного ветеринара подвела главная национальная черта белорусов – душевность.

Владимир Хомяков, пациент Гомельского областного наркологического диспансера:

Я пришел, например, к вам кабанчика полечить. А вы мне друг, брат, товарищ. Денег я у вас не возьму. Тогда приглашают за стол.

Сегодня число больных алкоголизмом в Беларуси непрерывно сокращается. Однако это не означает, что пить стали меньше. Люди с диагнозом «алкоголизм» просто отказываются лечиться и умирают от тяжелых отравлений дома. Про таких говорят: пьют все, что горит. И доступное суррогатное спиртное для них как контрольный выстрел в голову.

Игорь Луханин, заведующий диспансерным отделением Гомельского областного наркологического диспансера:

Эти низкосортные плодово-ягодные вина, в том числе кустарно произведенные спиртные напитки, самогон отличаются одними токсическими эффектами. Этот пакет сивушных масел обладает выраженным влиянием на центральную нервную систему. Токсическим влиянием. И способен в буквальном смысле растворять одномоментно массивы нервных клеток. Такие наши пациенты, или будущие пациенты, на следующий день, простите, мочатся собственными мозгами.

Ради наживы дельцы нередко добавляют в брагу различные совсем не пищевые добавки. Последствия от таких вмешательств в рецептуру самые трагичные.

Владимир Хомяков, пациент Гомельского областного наркологического диспансера:

Таких людей нужно презирать и наказывать. Это же отрава. Выпьешь 100-150 граммов и места себе не находишь.

Огромную роль в решении самогонной проблемы сыграли сами белорусы. Вот уже 8 лет анонимные звонки не стихают в дежурных частях по всей стране. Горячая линия – действенная мера в борьбе с суррогатным пьянством соседей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александра Цыкалова лично знают все самогонщики Гомеля и Гомельского района. Вспоминает, что еще в 2005 и дня не было без конфискации браги, самогона и самогонных аппаратов.

Сегодня прежних объемов суррогата уже нет. А самогонщики стали умнее и юридически подкованней: даже во двор проверяющих могут просто не пустить или не открыть дверь квартиры.

Кстати, максимальное наказание, предусмотренное за самогоноварение Административным Кодексом Республики Беларусь, – до 50 базовых величин. Сегодня это 5 миллионов белорусских рублей. Сумма более чем внушительная. А поэтому самогонные реки потихоньку высыхают.

Большой бизнес развалился. Но свою традиционную функцию в виде твердой-жидкой валюты самогон на селе еще выполняет

Александр Цыкалов, командир отделения 4-ой роты полка патрульно-постовой службы УВД Гомельского облисполкома:

В основном это старые, пожилые бабули. Гонят самогон и расплачиваются с неблагополучными гражданами, которые им помогают. Это своеобразная валюта.

Среди поклонников самогона сегодня появились и вполне обеспеченные горожане. Эксперименты на своих кухнях ставят, как выясняется, из интереса.

В Гомеле в результате таких экспериментов чуть не погибла молодая семья. Начинающие самогонщики оказались на больничной койке с ожогами третьей степени. Бидон с брагой взорвался прямо на газовой плите.

Илья Славников, врач-комбустиолог-хирург Гомельского областного центра термической травмы, ран и рановой инфекции:

У женщины и мужчины имелись ожоги пламенем 1, 2, 3 степени на площади до 30% поверхности тела.

У пострадавших гомельчан двое детей: двух и восьми лет. По счастливой случайности, в момент, когда пары алкоголя воспламенились, на кухне их не было. Технологию, изменившую жизнь благополучной семьи, взрослые люди почерпнули из Интернета.

Алексей Гиндранков, старший участковый инспектор Новобелицкого РОВД Гомеля:

Потерпевшие по данному факту объясняют, что в первый раз решили попробовать изготовить самогонную брагу, но ничего не получилось. Произошел взрыв.

По сути, безответственный поступок людей, считавших себя ответственными родителями, объяснить сложно. Так же сложно, как и пристрастие людей к алкоголю в целом. Ведь этанол – то самое вещество, веселящее душу и тело, которое так нравится людям в спиртном, по сути, – сильный токсичный яд. Официально это признала и Всемирная организация здравоохранения. Смертельной считается доза в 10 граммов на килограмм веса человека.