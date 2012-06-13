Каждая пятая рыба в реках Гомельщины потенциально опасна для здоровья человека

Новости Беларуси. Свыше 20 процентов рыбы, проверенной эпидемиологами, оказались зараженными личинками паразитических червей. Плотва, язь, лещ, пескарь, красноперка, уклейки и другие, взятые для исследования рыбы, были выловлены в Днепре, Соже и Припяти.

Традиционный для приднепровского региона паразит описторх - плоский червь. В мире насчитывается свыше 20 миллионов человек, страдающих описторхозом. В Беларуси цифры куда скромнее: за последние 5 лет зарегистрировано всего 180 случаев заболевания. Описторхид, известный ещё как сибирский сосальщик или двуустка кошачья, паразитирует у человека, кошек, собак и других животных.

За свою жизнь он сменяет трёх хозяев: личинки паразита живут сначала в речных моллюсках, позже перебираются в рыб семейства карповых и уже затем попадают в организм человека или животного. Там они превращаются во взрослую особь. Паразитируя в печени или поджелудочной железе червь может жить в человеке до 40 лет.

Последствия такого сожительства самые плачевные.

Ростислав Зинович, заместитель главного санитарного врача Гомельской области:

В первую очередь чревато болезнями поджелудочной железы. Может вызывать гастриты, панкреатиты, болезни печени.

Наиболее вероятный источник заболевания плохопровяленная таранка, а также непроверенная свежая рыба, купленная по случаю, вне торговых точек.

Уберечься от напасти достаточно просто. Личинки гибнут при тщательной термической обработке. Жарить и варить рыбу нужно не менее получаса. Солить же минимум 10 дней. Кроме того, погибает паразит и в морозильной камере. 15 суток полной заморозки делает даже заражённую рыбу безопасной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.