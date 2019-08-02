В кафе должны оборудовать «курилки». Где ещё?

Антитабачный декрет вступил в силу в Беларуси. Где теперь запрещается курить?

Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – заведующая отделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья – Ольга Бартман.

Ольга Бартман, заведующая отделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Запрет действует с 27 июля. Новые изменения касаются того, что места, где запрещено курение, разделены на две категории: это места, где полностью курение запрещено, и места, где курение запрещено, за исключением мест, специально предназначенных для курения.

В первую категорию входят лифты, вспомогательные помещения жилых многоквартирных домов, общежитий, рабочие места в закрытых помещениях, летние оздоровительные и другие лагеря, в общественном транспорте запрещено курение. И вот такая норма, которой раньше никогда не звучало – то, что запрещено курение в автомобилях в присутствии детей до 14 лет.

В ряде других общественных мест курение также запрещено, за исключением специально предназначенных для этого мест. То есть те юридические лица или индивидуальные предприниматели, в ведении которых находятся такие объекты, они обязаны создавать на своих объектах специально предназначенные места для курения, которые имеют абсолютно конкретные требования с точки зрения пожарной безопасности и законодательства нашей страны.

Можно ли курить на своём балконе?

А в развлекательных заведениях? Бывает, что в зале часть слева – для курящих, часть справа – для некурящих, хотя помещение одно.

Ольга Бартман:

Сейчас курение запрещено на объектах общественного питания, а также на их продолжении, которое находится на улице, где сидят люди в летнее время. Но при этом должно быть организовано либо внутри этого помещения, либо снаружи такое место, где можно курить. Но при этом оно должно быть оборудовано таким образом, чтобы дым не перетекал в зону, где находятся люди, которые пришли покушать. Логичнее и безопаснее создавать такое место внутри, потому что мало ли как там – с подветренной, наветренной стороны. Это достаточно сложно предугадать, как изменится погода и направление ветра.