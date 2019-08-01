Все в #САД. ЗОЖ-марафон стартует в Минске (бонус – бесплатно определят, какие тренировки вам подходят)

Не фигура красит человека, а ее совершенство. Приблизиться к идеалу теперь могут минчане каждый четверг и бесплатно. UNICEF и Министерство здравоохранения Беларуси дают старт марафону здорового образа жизни #САД.
Помимо тренажеров, каждый желающий может также бесплатно приобщиться к целому ряду активностей: пройти экспресс-обследование, составить личный паспорт здоровья.
Гости программы Утро. Студия хорошего настроения» – главный специалист отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь – Виктория Сперанская и координатор информационной деятельности детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси – Кристина Дулевич.
Расшифруйте ваш хэштег #САД. Что это такое?
Виктория Сперанская, главный специалист отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
#САД – Спартыўны, Актыўны, Даступны! Это новый профилактический проект Министерства здравоохранения Республики Беларусь при поддержке детского фонда UNICEF, при поддержке Евросоюза, который стартует первого августа. И мы надеемся, что большинство любителей и неравнодушных к здоровому образу жизни людей придут и присоединятся к министерству здравоохранения и к нашим продвигаемым активностям.
Раз инициатива исходит от UNICEF, то в первую очередь, это рассчитано на детей?
Кристина Дулевич, координатор информационной деятельности детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси:
Детей, подростков, но и не только, потому что эта инициатива реализуется в рамках большого проекта «БЕЛМЕД», который вместе с министерством здравоохранения мы реализуем в партнерстве и с другими агентствами системы ООН в Беларуси, при поддержке Европейского союза. Поэтому, в принципе, марафон доступен для всех: там будут активности и для детей, и для подростков, и для пожилых людей, и для беременных мам, и для всех, кто хочет приобщиться. Даже необязательно быть заинтересованным в здоровом образе жизни. Если вы никогда не пробовали заниматься спортом, если вы боялись пойти к врачу и задать какие-то вопросы, которые вас волнуют, это место для вас, потому что там бесплатно в такой открытой, дружелюбной обстановке можно получить консультацию врача, можно будет бесплатно попробовать разные активности от более спокойных до очень активных, поэтому мы ждем всех без исключения и надеемся, что нашим гостям понравится.
Сколько будет длиться марафон?
Кристина Дулевич:
Он будет длиться весь август, каждый четверг после работы мы приглашаем всех, потому что старт наших мероприятий в 18.00. Они будут с 18.00 до 21.00 примерно в Республиканском центре по фристайлу на Сурганова, 4А, в саду. И поэтому он тоже называется #САД.
Какие еще бонусы ждут людей, которые к вам придут?
Кристина Дулевич:
Можно получить такой вот паспорт здоровья, каждому пришедшему полагается много сюрпризов и подарков от наших партнеров, которых очень много. Там врач вам поможет измерить какие-то основные показатели вашего здоровья, начиная от давления до индекса массы тела.
Виктория Сперанская:
Индекс массы тела, артериальное давление, какие-то физические параметры, количество жировой ткани. Всё заносится в паспорт здоровья, который будет содержать и рекомендации для дальнейшего прохождения физических упраженений, для дальнейших активностей, которые рекомендованы этому человеку.