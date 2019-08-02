Можно ли курить на своём балконе?

Антитабачный декрет вступил в силу в Беларуси. Балконы не включены в перечень мест, где запрещено курить. Почему? Об этом рассказали в программе Утро. Студия хорошего настроения».

В кафе должны оборудовать «курилки». Где ещё?

Ольга Бартман, заведующая отделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Это сложная ситуация. Балкон является частной собственностью, продолжением жилья. И, в принципе, попадает ли дым к соседям или нет, зависит от того, насколько корректно ведут себя курящие жильцы.

Но автомобиль тоже частная собственность, и внутри я могу курить, сколько хочу. Тем не менее, внесли запрет на курение в машине в присутствии детей до 14 лет. В квартире дети тоже могут находиться.